UFC 258: Kamaru Usman vs Gilbert Burns EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

El pago por evento inaugural de Ultimate Fighting Championship (UFC) de 2021 llega este sábado 13 de febrero cuando el indiscutible campeón de peso welter Kamaru Usman busca su tercera defensa exitosa del título contra su compañero acólito de Henri Hooft, Gilbert Burns, en el combate estelar de la UFC 258.

La cartelera principal de cinco peleas también verá a la maravilla de las artes marciales mixtas (MMA) Maycee Barber regresar de una lesión en la rodilla contra la llamativa amenaza mexicana Alexa Grasso. En otra parte de la alineación, Kelvin Gastelum intenta detener una racha de tres peleas perdidas a expensas de Ian Heinisch, Andre Ewell busca mantener viva su racha ganadora contra Chris Gutiérrez, y Julian Márquez se enfrenta a Maki Pitolo en lo que podría ser una guerra absoluta.

Kamaru Usman vs Gilbert Burns en VIVO

Un dato aleatorio y no solicitado sobre mí: me pongo realmente triste cuando los luchadores extremadamente prometedores no logran alcanzar su potencial. Durante un tiempo, pareció que ese sería el caso de Burns. A pesar de estar construido como un refrigerador y de contar con un poder de golpe natural atroz junto con algunas de las mejores credenciales de lucha en el deporte, “Durinho” golpeó un patinazo de 3-3 que lo vio superado en los pies por Rashid Magomedov, superado en la lucha libre por Michel Prazeres y golpeado tontamente por Dan Hooker.

Ha sido realmente alentador verlo finalmente juntar todo en peso welter, y ciertamente se ganó esta oportunidad por el título con victorias dominantes sobre clientes duros como Gunnar Nelson, Demian Maia y Tyron Woodley. Desafortunadamente, eso solo hace que sea aún más trágico que se quede corto.

Además de no tener que perder más el peso de un perro de tamaño medio antes de la noche de la pelea, el éxito reciente de Burns se debe en gran parte a la adopción de la rutina. El cardio recién descubierto y la destreza mejorada del derribo lo han convertido en una presencia sofocante, incluso sin la ridícula ventaja de tamaño que disfrutaba en las 155 libras. Dicho esto, tratar de sofocar a Usman es una tontería, ya que la enorme fuerza del campeón, su pedigrí de lucha superior y su tanque de gasolina sin fondo le permiten tomar el control de cualquier intercambio de lucha.

Eso deja a Burns dos opciones: aplastar a Usman en los pies o rezar para que Usman inicie sus propios derribos para atacar las sumisiones desde abajo. Ninguno de los dos es particularmente factible. Burns golpea bastante fuerte, claro, pero también lo han hecho muchas de las víctimas de Usman, y es difícil conseguir un buen ritmo de golpe contra un tipo que puede asfixiarte contra la cerca durante varios minutos a la vez. Además, la barbilla de Usman aún no le ha fallado, mientras que Burns ha sido cortado en más de una ocasión.

En cuanto al Plan C, Burns no da tanto miedo desde la espalda como desde la cima. Prazeres tuvo mucho éxito al sacarlo, y está lejos de ser el único que puso al brasileño en su retaguardia. Si Usman decide arrastrar a Burns a la alfombra y quemar algún reloj, no hay mucho que este último pueda hacer al respecto.

Burns tiene las herramientas para explotar de manera decisiva la más mínima apertura, pero no es probable que el trabajador Usman le dé muchas. El trabajo de remache y el control superior conservador desactivan al retador explosivo y mantienen al campeón en la cima del trono.

Usman, por su parte, solo tiene una derrota profesional y fue su segunda pelea profesional contra José Cáceres. Actualmente tiene marca de 12-0 en UFC y ya ha defendido su título dos veces. Una vez con un nocaut técnico sobre Colby Covington y más recientemente con una decisión sobre Jorge Masvidal. Usman también tiene victorias de UFC sobre Tyron Woodley, Rafael dos Anjos, Demain Maia y Leon Edwards. Solo tiene tres finales en su carrera en UFC con el resto de sus victorias por decisión.

Usman normalmente pelea como un luchador dominante. Derribar a su oponente y mantenerlo allí durante la mayor parte de la pelea. Últimamente, Usman ha evolucionado su juego como luchador de clinch. Lo hace excepcionalmente bien al poner a su oponente contra la jaula y controlarlo con una variedad de golpes. También ha evolucionado como delantero. Lo vimos dominar el aspecto boxístico de su pelea con Colby Covington. Incluso terminó la pelea rompiéndole la nariz a Covington.

Predicción: Usman vence a Burns por decisión unánime