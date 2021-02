West Bromwich vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 14 de febrero en la jornada 24 de la Premier League 2020-2021, cuando el West Bromwich Albion busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro, pero tendrán que hacer un duelo perfecto ante un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en The Hawthorns.

Hora y Canal West Bromwich vs Manchester United

Sede: The Hawthorns, West Bromwich, Midlands Occidentales, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

West Bromwich vs Manchester United en VIVO

El West Bromwich está teniendo una campaña complicada peleando en la zona de descenso, por lo que en casa les urge hacerse fuertes. Después de 23 fechas suman 2 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 15 ocasiones.

The Baggies viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham siendo superados 2-0.

Por su parte, el Manchester United está teniendo una buena temporada manteniéndose en carrera por el título, pero saben que ya no hay margen de error. Ellos suman 13 triunfos, 6 empates y han perdido en 4 choques. En la jornada pasada sufrieron un amargo empate 3-3 ante el Everton.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la FA Cup donde lograron su boleto a la sexta ronda tras vencer, en tiempos extra, 1-0 al West Ham con solitaria anotación de Scott McTominay.

Tanto el West Bromwich como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan con la misión de ganar, aunque la realidad es que los Red Devils son amplios favoritos, marchan como sublíderes con 45 puntos, mientras que las Bolsitas son penúltimos con 12 unidades y necesitarán algo más que suerte para sumar en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. West Bromwich vs Manchester United.

West Bromwich vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2020-21