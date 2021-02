Tweet on Twitter

El Inter de Milán dio un golpe de autoridad logrando una clara victoria 3-0 sobre el Milán en la jornada 23 de la Serie A 2020-2021.

Desde el arranque del partido el Inter de Milán tomó las riendas ya que apenas a los 5 minutos Lautaro Martínez apareció para poner el 0-1, tras eso el Milán buscaba reaccionar, sin embargo al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, Milán tenía la pelota e intentaba, pero no era muy claro, mientras que el Inter logró aumentar su ventaja al 57 con doblete de Lautaro Martínez, apenas 9 minutos después liquidó el triunfo con golazo de Romelu Lukaku para el 0–3, los Rossoneris intentaron, pero el gol del descuento no llegó.

Con esta victoria el Inter de Milán se consolidó como líder con 53 puntos dejando al Milán con 49 unidades en la segunda posición de la Serie A. El Inter recibirá al Genoa el próximo domingo, mientras que Il Diavolo tendrá actividad a media semana en la Europa League. Milán 0-3 Inter de Milán.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Milán vs Inter de Milán 0-3 Serie A 2020-2021