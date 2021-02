Atalanta vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este domingo 21 de febrero siguiendo con la jornada 23 de la Serie A 2020-2021, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los vuelva a meter a la pelea por un boleto a la Champions, pero recibirá a un Napoli que saldrá obligado a sumar el botín en su visita al Atleti Azzurri.

Hora y Canal Atalanta vs Napoli

Sede: Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Lombardía, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atalanta vs Napoli en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por los primeros puestos, pero no hay margen de error en una pelea sumamente cerrada. Después de 22 jornadas suman 11 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

La Dea viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Cagliari logrando doblegarlos con solitaria anotación de Luis Muriel al 90.

Por su parte, el Napoli se mantiene en la pelea incluso por el título, sobretodo después del gran triunfo de la jornada pasada cuando lograron vencer 1-0 a la Juventus con solitaria anotación de Lorenzo Insigne, sin embargo les costó caro con la lesión de Chucky Lozano por tres semanas. En 21 duelos suman 13 triunfos, un empate y han perdido en 7 juegos.

Gli Azzurri tuvo actividad a media semana en la ida de los 16avos de Final de la Europa League donde visitaron al Granada siendo superados 2-0.

Tanto el Atalanta como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en su pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a La Dea en la sexta posición con 40 puntos, mientras que Gli Azzurri es quinto también con 40 unidades y un duelo pendiente en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Napoli.

Atalanta vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Serie A 2020-21

(*Si te sirvió el canal ayúdanos compartiendo! Gracias)

Narración: