Dónde ver Pelea Canelo Álvarez vs Avni Yildirim en VIVO Online por Internet

La estrella mexicana se ha relacionado con peleas contra otros campeones de 168 libras, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Ambos están invictos y podrían oponerse a Canelo el fin de semana del Cinco de Mayo y la semana del Día de la Independencia de México, respectivamente.

Sin embargo, Álvarez primero debe salir de un combate de 12 asaltos con su retador obligatorio completamente ileso. El campeón defensor de la AMB (Super), WBC y The Ring es el gran favorito para el encuentro, pero cualquier cosa tan pequeña como un corte facial o una distensión muscular podría poner en peligro el rápido regreso que Canelo planea.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Canelo Alvarez vs Avni Yildirim.

Fecha y Hora Canelo vs Yildirim

Fecha: sábado 27 de febrero

Hora: 7 p.m. PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m. en México. Evento principal aproximadamente 2 horas después.

Ver: ESPN / DAZN

La cartelera de pelea Canelo Alvarez vs Avni Yildirim se lleva a cabo el sábado 27 de febrero y comienza a las 20:00 hora local en la costa este de los EE. UU. Los peleadores del evento principal, como siempre, dependen de la duración de la cartelera, pero la estimación aproximada es alrededor de dos horas después.

¿Puedo ver Canelo vs Yildirim en DAZN?

La cartelera del 27 de febrero se transmitirá en vivo por DAZN en más de 200 países de todo el mundo. Puede registrarse para obtener una suscripción según su ubicación. Si estás en Argentina, Chile y Colombia debes descargar desde la App Store de Apple o la tienda Google Play de Android.

¿Qué dispositivos son compatibles con DAZN?

DAZN está disponible en navegadores web en DAZN.com (excepto Argentina, Chile y Colombia) y también tiene aplicaciones disponibles para todos los siguientes dispositivos de TV y transmisión:

iPhone, iPad Amazon Fire TV Playstation 4, teléfonos Pro Android, mesas Amazon Fire TV Stick Playstation 5 Tableta Amazon Fire Android TV XBox One, One S .. Apple TV XBox One X .. Google Chromecast Xbox Serie X | S .. LG Smart TV, Smartcast .. .. Panasonic Smart TV .. .. Samsung Smart TV .. .. Sony Smart TV ..

¿Dónde será la pelea de Canelo vs Yildirim?

El evento se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. El lugar cumplirá plenamente con las últimas pautas para la pandemia de COVID-19.

Canelo Alvarez vs Avni Yilidirim en VIVO

Álvarez está arriesgando esas oportunidades de unificación y peleas importantes para ganar dinero al enfrentar a Yildirim (21-2, 12 KOs), quien viene de una derrota por decisión técnica ante Anthony Dirrell hace dos años. ¿Le funcionará?

Nuestro panel de ESPN de Mark Kriegel, Timothy Bradley Jr. y Ben Baby responde a esas preguntas y más.

¿Qué opinas de la pelea Álvarez-Yildirim?

Canelo Álvarez, arriba, defenderá sus títulos de peso súper mediano contra el retador obligatorio Avni Yildirim el 27 de febrero. Ed Mulholland / Matchroom

Kriegel: Ok, no me moría por ver a Canelo pelear contra Avni Yildirim, ni conozco a nadie que se moría por ver a Canelo pelear contra Avni Yildirim, a quien el CMB de alguna manera logró convertirlo en un retador obligatorio al título después de una derrota, por controvertida que sea a Anthony Dirrell.

Dicho esto, dentro de los límites cínicos de este juego, no tengo ningún problema con él, al menos no por parte de Canelo. Esta es la venganza de varios favores que el WBC, en su sabiduría menos que infinita, le ha concedido. Primero, al CMB se le ocurrió la designación de “Campeón de la Franquicia” (que desde entonces también ha corrompido la división de peso ligero), luego nombró a Canelo-Callum Smith para su cinturón vacante de las 168 libras.

Canelo vs Yildirim en ESPN, Azteca Deportes y TUDN

La estrella más grande del boxeo, Canelo Álvarez, regresará al ring el 27 de febrero contra el retador obligatorio Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. La pelea se transmitirá en DAZN y otras plataformas de cable PPV en todas partes excepto en México donde se podrá ver online por la app de Azteca Deportes y TUDN, mientras que en las aplicaciones de cable se podrá ver por ESPN también.

Míralo en DAZN Canelo vs Yildirim

El rey unificado de peso súper mediano Saúl ‘Canelo’ Álvarez (54-1-2) regresa al ring después de solo 10 semanas para enfrentar al retador obligatorio del CMB Avni Yildirim (21-2). Canelo ganó el WBA Super y los cinturones vacantes del WBC con una victoria de UD sobre Callum Smith.

Boxeo DAZN: Canelo vs Yildirim

