Toluca y Atlas firmaron un flojo empate 0-0 en la jornada 8 del Torneo Clausura 2021 en el Nemesio Diez.

El partido arrancó con ligero dominio del Atlas que intentaba tomar las riendas, a los 10 minutos Luciano Acosta se equivocó al ceder a Luis García, el rebote le quedó a Víctor Malcorra que sacó disparo por un lado, al 24 otra vez se quedaban cerca, el Toluca no podía reaccionar, hasta que al 44 apareció Rodrigo Salinas con disparo que reventó el poste, así concluyó el primer tiempo. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo, al 65 Aldo Rocha quedó frente el arco pero no pudo definir, tras eso el Toluca buscaba empujar tomando las riendas, pero la realidad es que no fueron nada claros para el 0-0 final.

Con este empate el Toluca arribó a 14 puntos como sublíder, mientras que Atlas se quedó en el doceavo puesto con 9 unidades. En actividad de la jornada 9 de la Liga MX,los Diablos Rojos visitarán a Tigres el martes, mismo día en que los Zorros recibirán al Atlético San Luis. Toluca 0-0 Atlas.

[Vídeo] Resultado y Resumen Toluca vs Atlas 0-0 Jornada 8 Torneo Clausura 2021