El Manchester United dio la campanada logrando una valiosísima victoria 2-0 en su visita al Manchester City por la jornada 27 de la Premier League 2020-2021 en Etihad.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Manchester United cuando antes de los 2 minutos se marcó un penal a su favor que Bruno Fernandes no perdonó para el 0-1, tras eso el Manchester City buscaba reaccionar, adelantaba lineas, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Rashford apareció sirviendo a Luke Shaw para poner el 0-2 para el Manchester United, eso obligó a los Citizens a irse con todo, pero no se veían claros perdiendo su espectacular racha de triunfos.

Con esta derrota el Manchester City se estancó en 65 puntos como líder, pero recortando la ventaja que tenían con el Manchester United que arribó a 54 unidades. Los Citzens tendrán actividad el miércoles recibiendo al Southampton en la Liga Premier, mientras que los Red Devils recibirán al Milán el jueves en la Europa League. Manchester City 0-2 Manchester City.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester City vs Manchester United 0-2 Premier League 2020-2021