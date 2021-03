Tweet on Twitter

El Atlético de Madrid sufrió un amargo empate 1-1 en la recta final ante el Real Madrid en la jornada 26 de la Liga Española 2020-2021 en el Wanda Metropolitano.

El partido arrancó con claro dominio del Atlético de Madrid que presionaba en toda la cancha, a los 15 minutos rindió frutos cuando Llorente sirvió a Luis Suárez que no perdonó frente a Courtois para el 1-0, tras eso el Real Madrid intentaba reaccionar, el trámite del juego se emparejó pero la realidad es que no había claridad, un disparo de Casemiro fue lo más peligroso hasta la polémica a los 41 minutos con un mano de Felipe dentro del área que, tras revisarse en el VAR, se decidió no dar como penal, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo el Atlético de Madrid otra vez salió con todo y a los 7 minutos Courtois salvaba un mano a mano ante Yannick Carrasco, dos minutos después Luis Suárez se quedaba a nada del segundo, tras eso otra vez poco a poco el Real Madrid reaccionaba adelantando lineas, al 78 Karim Benzema falló en un par de ocasiones frente a Oblak, los Merengues se fueron con todo, pero el empate no llegaba, hasta que al 88 Casemiro sirvió a Benzema que no perdonó el 1-1 final.

Con este empate el Atlético de Madrid arribó a 59 puntos como líder, mientras que Real Madrid se rezagó con 54 unidades en el tercer puesto de LaLiga. Los Colchoneros tendrán actividad a media semana ante el Athletic Bilbao en duelo pendiente, mientras que los Merengues volverán a la acción el próximo sábado recibiendo a Elche en la fecha 27. Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético de Madrid vs Real Madrid 1-1 Liga Española 2020-2021