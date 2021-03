Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada vs Román ‘Chocolatito’ González EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

En una revancha de nueve años en proceso, dos de los mejores peleadores libra por libra en el boxeo durante la última década se enfrentarán el sábado 13 de marzo para unificar títulos mundiales en las 115 libras.

Recién salido de un resurgimiento de la prominencia durante el año pasado, la leyenda nicaragüense Roman “Chocolatito” González (50-2, 41 KOs) defenderá su título de peso súper mosca de la AMB contra el campeón del CMB Juan Francisco “Gallo” Estrada (41-3, 28 KOs) en el American Airlines Center en Dallas

Hora y Canal Gallo Estrada vs Chocolatito González

Sede: American Airlines Center, Dallas, Texas

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México.

Canal: DAZN en Estados Unidos. ESPN en México. Box Azteca (diferido) en México.

Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada vs Román ‘Chocolatito’ González en VIVO

La pelea ofrece una redención para Estrada, de 30 años, nativo de México, quien se ha unido a los fanáticos del boxeo para clamar por una revancha desde que dejó caer una emocionante decisión unánime ante González en 2012.

La pelea fue disputada en 108 libras cuando González, un campeón condecorado de cuatro divisiones, hizo la quinta y última defensa de su título de la AMB antes de continuar su búsqueda de títulos en divisiones superiores. También llegó en un momento en el que “Chocolatito” era imparable, habiendo acabado con ocho de sus nueve oponentes anteriores.

Estrada mantuvo el ritmo infernal de González como pocos oponentes pudieron hacer en ese momento. Más importante aún, resistió el increíble poder de golpe de González para llegar a la distancia en una pelea que estuvo mucho más cerca de lo que podrían indicar las tarjetas de puntuación (118-110, 116-112, 116-112).

Si bien ambos peleadores mejoraron tanto su plataforma comercial como el respeto crítico que merecían a nivel mundial dentro del deporte en los años siguientes, González, de 33 años, parecía como si su celebrada carrera hubiera llegado a un final desastroso en 2017.

Con el mítico título de rey libra por libra entrando en una defensa de su título supermosca del CMB contra el desconocido Srisaket Sor Rungvisai dentro del Madison Square Garden de Nueva York, “Chocolatito” se enfrentó a un enemigo más grande.

Su primer enfrentamiento fue una guerra sangrienta que vio a Sor Rungvisai salir con una disputada victoria por decisión mayoritaria. Pero el nativo de Tailandia no dejaría dudas en su revancha seis meses después en el The Forum de Inglewood, California, cuando noqueó a González en un remate tan violento que muchos se preguntaron si “Chocolatito” volvería a pelear.

Estrada usó las secuelas de la caída del poder de González para dividir un par de peleas en decisiones llenas de acción contra Sor Rungvisai que fueron nominados para los honores de la Pelea del Año. Lo que resultó ser inesperado durante ese tiempo fue lo bien que González comenzó a reconstruirse a sí mismo de una manera muy poco conocida.

En febrero de 2020, González volvió a la prominencia de manera dramática al detener al invicto Kal Yafai para reclamar un título mundial en las 115 libras antes de defenderlo ocho meses después y abrir la puerta para un segundo encuentro muy esperado con Estrada, quien había capturado El título anterior de González cuando superó a Sor Rungvisai en su revancha de 2019.

“En mi carrera solo llevo tres derrotas, he vengado dos de ellas y el único que me falta es Román”, dijo Estrada. “Me siento capaz de vencerlo porque ya peleé con él, conozco sus debilidades, así que estamos enfocados en ganar de manera convincente. Estamos trayendo una estrategia para salir con todo, para ir por el nocaut inteligente.

“La primera vez que nos enfrentamos, entré al ring demasiado débil, porque era difícil para mí hacer 108 libras, pero me arranqué el corazón para mantener el ritmo y tener una buena pelea”.

González ha dicho que espera que una segunda victoria sobre Estrada lo ayude a igualar a su compatriota y mentor del Salón de la Fama, el difunto Alexis Arguello, en los libros de historia y confía en entrar en la revancha.

“Ya sé cómo encaja [Estrada], todo se va a ver desde el momento en que suene la campana”, dijo González. “Realmente va a ser una pelea muy dura y lo verás cuando ocurra la pelea. Cuando te preparas lo mejor que puedes física y mentalmente, haces las cosas bien en el momento de la pelea. Todo se verá en el momento de la pelea.

“Lucharemos con mucha inteligencia, lanzando golpes. Lo importante es estar en buenas condiciones, eso es lo que me ayudará a la hora de la pelea. Soy el tipo de oponente al que no le gusta hablar mucho, Me gusta esperar hasta el momento de la pelea “.

Cartelera

Juan Francisco Estrada (c) vs Roman “Chocolatito” González (c), unificación de peso supermosca

Cecilia Braekhus vs Jenna McCaskill (c), títulos indiscutibles de peso welter

Hiroto Kyoguchi (c) vs Axel Aragon Vega, título de peso mosca junior de la AMB

Pronóstico Gallo Estrada vs Chocolatito González

Espere que esto sea una guerra absoluta, principalmente porque el trío de González, Estrada y Sor Rungvisai ahora han producido cinco peleas clásicas instantáneas entre sí.

La pregunta más importante al entrar en la revancha es si González, que ya pelea en una división por encima de su peso más óptimo, puede capear el ritmo y el poder de Estrada en este momento de su carrera. Estrada es un ligero favorito en la mayoría de las casas de apuestas deportivas y debería considerarse el peleador más fresco con mucho más que ganar.

Es probable que González elija sus lugares temprano antes de adaptarse a un ritmo típicamente agitado en el que cambia de postura sin esfuerzo utilizando un hermoso juego de pies para dar rienda suelta a sus combinaciones patentadas. Pero si espera demasiado o no puede lastimar a Estrada y darle una razón para no ser el agresor, puede resultar difícil para González ganar una decisión.

Pick: Estrada vía UD12