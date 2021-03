León vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Clausura 2021

Tweet on Twitter

Se cierra la actividad de la jornada 11 del Torneo Clausura 2021 este lunes 15 de marzo con un buen duelo donde el León buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita acercarse al repechaje, pero tendrán que recibir al Necaxa que irá por la sorpresa en su visita al Estadio León.

Como llegan los equipos

El cuadro del León ha tenido una campaña realmente decepcionante y les urge reaccionar si no quieren quedarse incluso fuera de la zona de repechaje, por lo que en casa no hay margen de error. Después de 10 fechas suman par de triunfos, par de empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Esmeraldas vienen de un amargo empate en duelo de media semana que tenían pendiente donde visitaron al Monterrey logrando tomar ventaja con gol de Víctor Dávila, sin embargo tuvieron que conformarse con el 1-1 final tras recibir el empate a 10 minutos del final.

Por su parte, el Necaxa tampoco la está pasando nada bien y les urge ganar si no quieren rezagarse en la tabla. Ellos suman apenas un triunfo, 4 empates y han perdido en 5 choques.

Los Rayos vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron a Santos siendo superados 3-1.

Tanto el León como el Necaxa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y tomar un respiro tras la situación complicada que viven; en la tabla general encontramos a los Esmeraldas en la quinceava posición con 8 puntos, mientras que los Rayos son últimos con 7 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 4 de septiembre en la jornada 8 de la campaña pasada en el Victoria. En aquel duelo los Esmeraldas se quedaron con el triunfo 0-2 con doblete de Ángel Mena, ambos de penal.

Hora y Canal León vs Necaxa

El juego entre León vs Necaxa se estará disputando en punto de las 9:00 pm de Guanajuato y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 pm del Pacífico y a las 10:00 pm del Este.

La transmisión del partido Necaxa vs León en VIVO par la televisión será en exclusiva por el canal de Fox Sports en México y Centroamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de Claro Sports para Latinoamérica.

León vs Necaxa en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad pero no están viviendo un buen momento, por lo que les urge reaccionar. En los pronósticos los Esmeraldas son favoritos al estar en casa, pero no deberán confiarse de unos Rayos que saldrán a “matar o morir”. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. León vs Necaxa.

