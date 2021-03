[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cimarrones vs Tapatío 1-1 Liga de Expansión Clausura 2021

Tweet on Twitter

Los Cimarrones y el Tapatío cerraron la actividad de este miércoles de la jornada 10 de la Liga de Expansión Clausura 2021 con un buen empate 1-1.

El partido arrancó de manera pareja, no había mucha claridad con ambos clubes intentando tomar las riendas, hubo algunas oportunidades pero parecía que el gol no llegaba en el primer lapso, hasta que al 40 apareció Oscar Macías para poner al frente al Tapatío. Para el segundo tiempo los Cimarrones salieron a dominar, apretaban generando buenas oportunidades, al 64, un minuto después de una increíble atajada de Raúl Rangel, apareció Brian García para poner el empate para Sonora, tras eso siguieron presionando siendo ampliamente superiores al Tapatío, pero el gol del triunfo ya no llegó.

Con este empate Cimarrones se mantuvo invicto pero cayó al quinto puesto con 16 unidades, mientras que Tapatío escaló al liderato con 19 puntos en esta Liga de Expansión. En actividad de la jornada 11 de la Liga de Expansión, Sonora visitará a Tampico Madero el miércoles, un día antes los Cabritos recibirá a Correcaminos. Cimarrones 1-1 Tapatío.

