Pachuca vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Clausura 2021

Se abren las emociones de la jornada 12 del Torneo Clausura 2021 este jueves 18 de marzo, con un gran partido donde el Pachuca buscará sumar un nuevo triunfo que los meta de lleno en la pelea por el repechaje, pero tendrán que recibir a unos Tigres que saldrán con la presión de llevarse el botín completo del Estadio Hidalgo.

Como llegan los equipos

El cuadro del Pachuca ha tenido una campaña complicada, sin embargo parecen venir mejorando tras 9 duelos sin victoria. Después de 11 jornadas han sumado un par de triunfos, 4 empates y han sido vencidos en 9 ocasiones.

Los Tuzos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Toluca logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Roberto de la Rosa y Luis Chávez, con lo que ligaron victorias.

Por su parte, los Tigres están decepcionando y les urge levantarse cuanto antes si no quieren meterse en problemas reales de quedar fuera, incluso, del repechaje. Ellos suman 3 triunfos, 3 empates y han perdido en 4 choques con un duelo pendiente.

La UANL viene de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Mazatlán siendo superados 1-2, sufriendo por la expulsión de Javier Aquino apenas a los 11 minutos.

Tanto el Pachuca como los Tigres saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para tomar un respiro rumbo a la pausa por la Fecha FIFA; en la tabla general encontramos a los Tuzos en la catorceava posición con 10 puntos, mientras que la UANL es doceavo con 12 unidades y un duelo pendiente en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 1 de agosto en la fecha 2 de la campaña pasada en el Volcán. En aquel choque Jesús Dueñas puso al frente a la UANL, sin embargo a 5 minutos del final apareció Ismael Sosa para salvar el empate de los Tuzos.

Hora y Canal Pachuca vs Tigres

El juego entre Pachuca vs Tigres se estará disputando en punto de las 8:00 pm de Hidalgo y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 pm del Pacífico y a las 10:00 pm del Este.

La transmisión del partido Tigres vs Pachuca en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Fox Sports en México y Centroamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de Claro Sports en Latinoamérica.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero que no están viviendo su mejor momento por lo que les urge ganar para pelear por el repechaje. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Tuzos vienen de par de triunfos, sin embargo sabemos del potencial de la UANL que no puede fallar en esta visita. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Pachuca vs Tigres.

