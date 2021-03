Atlético de Madrid vs Alavés EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

Partido muy atractivo tendremos este domingo 21 de marzo siguiendo con la jornada 28 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Atlético de Madrid busque sumar un nuevo triunfo para consolidarse en la punta de la competencia, pero tendrá que recibir a un Alavés que saldrá motivado listo para dar la campanada en el Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Alavés

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Alavés en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha cumplido con una temporada muy buena que los tiene en lo más alto de la tabla, pero es un hecho que han venido a menos en las últimas jornadas reduciendo su ventaja. La semana pasada no pudieron pasar del empate 0-0 ante el Getafe para colocarse con 19 triunfos, 6 empates y un par de descalabros.

Los Colchoneros vienen de un durísimo golpe a mitad de semana en la vuelta de los octavos de final de la Champions League al caer 2-0 ante el Chelsea y quedar eliminados de la competencia.

Por su parte, el Alavés ha tenido una temporada complicada que los tiene peleando en zona de descenso, urgidos de levantarse cuanto antes. Ellos suman apenas 5 victorias, por 8 empates y 14 partidos perdidos.

Los Babazorroz vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Cádiz en un duelo en el que Joselu los puso al frente, pero los terminaron igualando a 6 minutos del final.

Tanto el Atlético de Madrid como el Alavés saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Colchoneros como líderes con 63 puntos, mientras que los Babazorroz están en el lugar 18 con 23 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Alavés.

