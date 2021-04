Real Madrid vs Eibar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Liga Española 2020-21

Se abren las emociones de la jornada 29 de la Liga Española 2020-2021 este sábado 4 de abril con un buen duelo donde el Real Madrid buscará aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que les permita seguir en la pelea por el título, pero recibirán a un Eibar que intentará dar la campanada en su visita al Alfredo Di Stéfano.

Hora y Canal Real Madrid vs Eibar

Sede: Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Real Madrid vs Eibar en VIVO

El cuadro del Real Madrid ha cumplido con un buen torneo manteniéndose en carrera por la clasificación, sin embargo si sus aspiraciones son el título se han quedado sin margen de error al sumar 18 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Merengues, previo a la pausa por la Fecha FIFA, lograron un buen triunfo 1-3 en su visita al Celta de Vigo con doblete de Karim Benzema y uno más de Marco Asensio.

Por su parte, el Eibar está teniendo un torneo complicado que los tiene hundidos en la tabla, les urge reaccionar, pero luce difícil que puedan hacerlo este sábado. Tras 28 duelos únicamente han sido capaces de ganar en 4, por 11 empates y 13 partidos perdidos.

Los Armeros tuvieron un buen partido previo a la Fecha FIFA cuando visitaron al Athletic Bilbao yéndose abajo apenas a los 9 minutos, pero con gol de Kike García alcanzaron el 1-1 final.

Tanto el Real Madrid como el Eibar saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Merengues en la tercera posición con 60 puntos, mientras que los Armeros están en zona de descenso con 23 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Eibar.

Real Madrid vs Eibar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Liga Española 2020-21