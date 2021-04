Chivas vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Femenil Clausura 2021

Tweet on Twitter

Abrimos las emociones de este sábado 3 de abril con un gran duelo en la jornada 14 de la Liga MX Femenil Clausura 2021, cuando las Chivas busquen aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que las consolide en los primeros puestos, pero recibirán a las Pumas que saldrán decididas a sumar en Verde Valle.

Hora y Canal Chivas vs Pumas

Sede: Cancha Verde Valle, Guadalajara, Jalisco

Hora: 10:00 am de México. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ChivasTV en México. Telemundo en Estados Unidos.

Chivas vs Pumas en VIVO

La escuadra de las Chivas ha sido una de las protagonistas del campeonato peleando en los primeros puestos y demostrando que quieren el título. Después de 13 fechas han sumado 8 triunfos, 3 empates y han sido vencidas en apenas un par de ocasiones.

Guadalajara viene de dar un golpe de autoridad en la jornada pasada cuando visitaron al América, en el Clásico Nacional, logrando doblegarlas 2-4 con doblete de Alicia Cervantes y goles de Christian Jaramillo y Miriam Castillo.

Por su parte, las Pumas también están cumpliendo con una gran temporada, pero ellas parecen venir a menos tras una primera mitad espectacular. Después de 13 fechas cosechan 7 victorias, 4 empates y han sido vencidas en un par de ocasiones.

La UNAM viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a Mazatlán siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto las Chivas como las Pumas saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad en esta recta final del rol regular; en la tabla general encontramos a Guadalajara en la segunda posición con 27 puntos, mientras que la UNAM marcha quinta con 25 unidades en esta Liga MX Femenil. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Pumas.

