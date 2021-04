Napoli vs Crotone EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Serie A 2020-21

Se abren las emociones de este sábado 3 de abril en la jornada 29 de la Serie A 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que les permita seguir en carrera por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a un Crotone que saldrá decidido a dar la campanada en el Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Crotone

Sede: Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Napoli vs Crotone en VIVO

El cuadro del Napoli está teniendo una buena campaña “a secas” manteniéndose en la pelea por los primeros puestos de la tabla, sin embargo saben que no hay margen de error estando en casa. Después de 27 duelos suman 17 triunfos, par de empates y han sido vencidos en 8 ocasiones.

Gli Azzurri viene de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron a la Roma logrando doblegarlos 0-2 con doblete de Dries Mertens, en duelo que marcó el regreso del Chucky Lozano tras una larga lesión.

Por su parte, el Crotone es la otra cara de la moneda con una temporada sumamente dura que los tiene hundidos en la tabla, por lo que les urge reaccionar cuanto antes, aunque luce difícil ganar este sábado. Ellos suman 4 victorias, 3 empates y han caído en 21 choques.

Squali sufrió una dura derrota en la jornada previa a la Fecha FIFA cuando recibieron al Bolonia siendo superados 2-3, a pesar de que habían tomado ventaja 2-0 con goles de Junio Messias y Simeon Nwankwo.

Tanto el Napoli como el Crotone saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en este último tercio del rol regular; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri en la quinta posición con 53 puntos, mientras que Squali es último con apenas 15 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Crotone.

Napoli vs Crotone EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Serie A 2020-21