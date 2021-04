Inter de Milán vs Sassuolo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido pendiente Serie A 2020-21

Buen partido tendremos este miércoles 6 de abril con duelo pendiente de la jornada 28 en la Serie A 2020-2021, cuando el Inter de Milán busque sumar un nuevo triunfo que los acerque al título, sin embargo tendrán que recibir a un Sassuolo que saldrá decidido a dar la campanada en el Giuseppe Meazza.

Hora y Canal Inter de Milán vs Sassuolo

Sede: Estadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:45 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Inter de Milán vs Sassuolo en VIVO

El cuadro del Inter de Milán está teniendo una campaña espectacular que los tiene como grandes favoritos para llevarse el título, sin embargo saben que no pueden aflojar y menos jugando en casa. Después de 28 duelos suman 21 triunfos, 5 empates y han sido vencidos en un par de ocasiones.

El Inter viene de un apretado triunfo el sábado pasado cuando visitaron al Bolonia logrando doblegarlos 0-1 con solitaria anotación de Romelu Lukaku.

Por su parte, Sassuolo ha cumplido con un buen torneo peleando arriba de media tabla que es su objetivo. Ellos cosechan 10 victorias, 10 empates y han perdido en 8 juegos, pero quieren apretar en esta recta final.

Los Neroverdi vienen de un buen empate en la jornada del pasado sábado cuando recibieron a la Roma, en un duelo en el que vinieron de atrás en un par de ocasiones para salvar el 2-2 con goles de Hamed Junior y Giacomo Raspadori.

Tanto el Inter de Milán como el Sassuolo saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos ahora que nos acercamos al último tercio del rol regular; en la tabla general encontramos al Inter como líder con 68 puntos, mientras que Neroverdi es noveno con 40 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Inter de Milán vs Sassuolo.

