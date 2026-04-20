Written by: abril 20, 2026 Serie A

Inter vs Como EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa de Italia 2025-26

Como vs Inter

«¡Milán busca al primer finalista de la Coppa Italia! Este martes, el Giuseppe Meazza arderá cuando el Inter reciba al Como en una semifinal de vuelta que luce realmente pareja y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El partido de ida terminó con un empate 0-0, mientras que en la Serie A se enfrentaron hace menos de dos semanas con triunfo como visitante del Inter en un espectacular 4-3

El Inter de Cristian Chivu llega en modo imparable: son líderes absolutos de la Serie A con 12 puntos de ventaja y vienen de golear al Cagliari guardando a sus mejores piezas para esta noche. ¡Quieren el doblete y no piensan fallar ante su gente!

Pero mucho ojo con el Como de Cesc Fàbregas. Aunque arrastran tres jornadas sin ganar en liga, están firmando una campaña de leyenda peleando por entrar a la Champions. En la ida demostraron que pueden anular el ataque interista, pero ahora en San Siro necesitarán recuperar su mejor fútbol para dar la campanada. 

¿Pesará la jerarquía del campeón o el Como escribirá la página más gloriosa de su historia?

Nuestro pronóstico: La localía y la profundidad de banca del Inter serán la clave. Gana el Inter en un cerrado 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 20, 2026
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