Juventus vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido pendiente Serie A 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este miércoles 7 de abril con duelo pendiente de la Serie A 2020-2021 que definirá mucho en la recta final de la campaña, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los consolide entre la zona de Champions, pero tendrán que recibir al Napoli que llega decidido a llevarse el botín del Juventus Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro de la Juventus está cumpliendo con una temporada irregular que los ha rezagado en la pelea por el título, por lo que si todavía sueñan con alzar el trofeo no tienen margen de error. Después de 28 duelos suman 16 victorias, 8 empates y han caído derrotados en 4 duelos.

La Vecchia Signora viene de un amargo empate el pasado sábado cuando visitaron al Torino en un choque donde Federico Chiesa los puso al frente, sin embargo les dieron la vuelta y fue Cristiano Ronaldo el que alcanzó el 2-2 final.

Por su parte, el Napoli también está teniendo un torneo irregular e igual necesitarán un gran cierre si quieren un boleto a la próxima Champions League. Ellos cosechan 18 victorias, par de empates y han sido vencidos en 8 duelos.

Gli Azzurri viene de una valiosísima victoria el pasado sábado cuando recibieron al Crotone logrando doblegarlos 4-3 con goles de Lorenzo Insigne, Victor Osimhen, Dries Mertens y Giovanni Di Lorenzo.

Tanto la Juventus como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso rumbo al cierre de temporada; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la cuarta posición con 56 puntos, mientras que Gli Azzurri es quinto también con 56 unidades en esta Serie A.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 13 de febrero en el San Paolo. En aquel choque Gli Azzuri logró una valiosísima victoria con solitaria anotación de Lorenzo Insigne.

Hora y Canal Juventus vs Napoli

El juego entre Juventus vs Napoli se estará disputando en punto de las 6:45 pm de Italia; en Estados Unidos iniciará a las 9:45 am del Pacífico y 12:45 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:45 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:45 am

Bolivia y Venezuela: 12:45 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:45 pm

La transmisión del partido Napoli vs Juventus en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en México y Latinoamérica, mientras que ne los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LegaSerieA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Juventus vs Napoli en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán a “matar o morir” en la pelea por un boleto a la próxima Champions, el ganador saldrá fortalecido, mientras que para el perdedor será un duro golpe. En los pronósticos la Vecchia Signora es favorita al estar en casa, pero Gli Azzurri, del Chucky Lozano, intentará llevarse el botín o, al menos, quedarse con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Napoli.

Juventus vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido pendiente Serie A 2020-21