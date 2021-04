[Vídeo] Resultado y Resumen Necaxa vs Querétaro 0-0 Jornada 15 Torneo Clausura 2021

Tweet on Twitter

Necaxa y Querétaro firmaron un empate 0-0 en el arranque de la jornada 15 del Torneo Clausura 2021.

El partido arrancó con ligero dominio del Necaxa, a los 5 minutos Maxi Salas sacó disparo a las manos de Alcalá, tras eso seguían teniendo la pelota pero no generaban peligro, Querétaro parecía esperar alguna oportunidad, pero después de 45 minutos no había mucho que contar. Para el segundo tiempo Necaxa seguía siendo el que intentaba, la gran oportunidad llegó al 53 con una mano de Mendoza dentro del área para un penal que Rodrigo Aguirre reventó en el poste, Querétaro intentaba responder con la motivación, pero el gol no llegó al Victoria.

Con este empate Necaxa se hundió en el último puesto con 11 puntos, mientras que Querétaro se colocó décimo con 18 unidades. En actividad de la jornada 16 de la Liga MX, los Rayos visitarán a Tijuana el próximo viernes, dos días después los Gallos Blancos recibirán a Juárez. Necaxa 0-0 Querétaro.

