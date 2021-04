Atlético de Madrid vs Huesca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de este jueves 22 de abril siguiendo con la jornada 32 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los ponga un paso más cerca del título, pero tendrán que recibir a un Huesca que intentará dar la campanada en su visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Huesca

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 1:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Huesca en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una gran campaña que los tiene como favoritos al título, sin embargo saben que no hay margen de error en esta recta final. Después de 31 jornadas suman 21 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones.

Los Colchoneros vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Eibar logrando doblegarlos 5-0 con dobletes de Ángel Correa y Marcos Llorente, así como un gol de Yannick Carrasco, en duelo donde Héctor Herrera fue titular.

Por su parte, el Huesca está teniendo una temporada complicada que los tiene en la pelea por la salvación, no hay margen de error si quieren mantener la categoría. Ellos suman 5 triunfos, 12 empates y han perdido en 14 choques.

Los Oscenses vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Alavés en un duelo que parecían empatar a cero, pero a 5 minutos del final les anotaron el 1-0 definitivo.

Tanto el Atlético de Madrid como el Huesca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final; en la tabla general encontramos a los Colchoneros como líderes con 70 puntos, mientras que los Oscenses están en el lugar 17 con 27 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Huesca.

Atlético de Madrid vs Huesca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Liga Española 2020-21