Roma vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Serie A 2020-21

Abrimos las emociones de este jueves 22 de abril con un duelo muy atractivo por la jornada 32 de la Serie A 2020-2021, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por puestos europeos, pero recibirán a un Atalanta que llega motivado listo para dar un nuevo golpe de autoridad ahora en su visita al Olímpico de Roma.

Hora y Canal Roma vs Atalanta

Sede: Estadio Olímpico de Roma, Roma, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Roma vs Atalanta en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido un torneo irregular con muchos altibajos, por lo que necesitará cerrar con todo si no quieren quedarse fuera de competencias europeas. Después de 31 fechas cosechan 16 victorias, 6 empates y han perdido en 9 duelos, por lo que en casa no pueden fallar.

La Loba viene de un duro descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Torino en un duelo donde Borja Mayoral los puso al frente apenas a los 3 minutos, pero los terminaron remontando para caer 3-1.

Por su parte, el Atalanta ha sido uno de los protagonistas del campeonato peleando en los primeros puestos, pero saben que no pueden aflojar en carrera por el boleto a la Champions League. Después de 31 jornadas suman 19 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones.

La Dea viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron a la Juventus logrando doblegarlos con solitaria anotación de Ruslan Malinovskyi dando un golpe de autoridad.

Tanto la Roma como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria qu eles permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos: en la tabla general encontramos a La Loba en la séptima posición con 54 puntos, mientras que La Dea marcha tercero con 64 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de lo sgoles y el resultado final. Roma vs Atalanta.

Roma vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Serie A 2020-21