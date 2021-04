UFC 261 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Usman vs Masvidal 2 en Directo?

UFC está listo para volver a la programación programada regularmente. La promoción regresa esta semana a Jacksonville, Florida, para UFC 261 con una cartelera cargada que presenta tres peleas por el título. Todo ocurre este sábado 24 de abril dentro del VyStar Veterans Memorial Arena con el campeón de peso welter Kamaru Usman enfrentándose a Jorge Masvidal en una revancha por el título.

El evento se agotó en minutos cuando los boletos salieron a la venta, probablemente una combinación del deseo de los fanáticos de ver el octágono en persona una vez más y una cartelera apilada con tres peleas de campeonato.

El primer enfrentamiento fue un poco decepcionante para aquellos que esperaban ver una pelea sin cuartel. Usman aplastó a Masvidal con su lucha logrando mantener a raya al temido atacante y vaciar su tanque de gasolina después de tomar la pelea con solo una semana de anticipación. Ahora, Masvidal buscará vengar su derrota y volver al camino hacia el estrellato con una victoria sobre el campeón y terminar con su racha de 17 victorias consecutivas.

En otra parte de la cartelera, un par de peleas por el título femenino reciben algo de atención. La campeona de peso paja Weili Zhang buscará hacer su segunda defensa del título cuando se enfrente a la ex campeona Rose Namajunas en el evento coestelar. Zhang se ha visto increíble en su carrera para obtener el título en 2019 con un nocaut técnico de 42 segundos sobre Jessica Andrade. También se ganó la decisión sobre Joanna Jedrejczyk en lo que muchos consideran la pelea de mujeres más grande de la historia. Sin embargo, Namajunas no se queda atrás. La ex campeona regresó a la acción el año pasado y se vengó de su derrota por el título ante Andrade. Ahora, busca convertirse en la primera campeona en dos ocasiones en la historia de la división.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 261?

Fecha: sábado 24 de abril

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 4:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 6 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 8 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star Premium en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 261

Tarjeta principal

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal

Zhang Weili vs Rose Namajunas

Valentina Shevchenko vs Jessica Andrade

Uriah Hall vs Chris Weidman

Anthony Smith vs Jimmy Crute

Preliminares

Alex Oliveira vs Randy Brown

Dwight Grant vs Stefan Sekulic

Karl Roberson vs Brendan Allen

Patrick Sabatini vs Tristan Connelly

Primeras preliminares

Danaa Batgerel vs Kevin Natividad

Kazula Vargas vs Ronghzu

Aoriqileng vs Jeffrey Molina

Na Liang vs Ariane Carnelossi

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 261 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 261 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 261 es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 261 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México y Centroamérica se podrá ver por Star Premium en su sistema de cable, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

UFC 261 en VIVO

Así que estamos listos para esta gran revancha entre el actual campeón de peso welter Kamaru Usman y Jorge Masvidal que será la pelea estelar y que se espera sea mucho más cerrada de lo ocurrido en el primer pleito, pero no será todo con una cartelera muy completa donde el combate de Rose Namajunas y Zhang Weili intentará “robarse” la noche y bien podría llevarse la mejor pelea de la cartelera. Al finalizar los esperamos con toda la información, ganadores y resumen.

