UFC 261: Kamaru Usman vs Jorge Masvidal EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

El UFC tendrá una arena con capacidad completa en sus manos por primera vez en más de un año cuando presente UFC 261 en el VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, FL.

La promoción traerá una serie de tres peleas por el título muy publicitadas, incluido el evento principal: una revancha por el campeonato de peso welter entre el campeón defensor Kamaru Usman y el retador Jorge Masvidal.

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal en VIVO

Los dos se enfrentaron por primera vez en Fight Island en UFC 251 en julio. Usman manejó fácilmente y superó a Masvidal, quien llegó con una semana de anticipación después de que Gilbert Burns dio positivo por COVID-19, en camino a una victoria por decisión unánime.

Usman, el ganador de la temporada 21 de The Ultimate Fighter y el primer campeón nacido en Nigeria en la historia de UFC, está invicto en UFC y solo ha perdido una pelea en toda su carrera profesional de MMA. También luciendo actualmente la racha de victorias más larga en la historia del peso welter de UFC, Usman derrotó a Tyron Woodley para convertirse en campeón de peso welter de UFC en UFC 235.

Desde entonces, Usman ha retenido el título contra Colby Covington (UFC 245), Masvidal (UFC 251) y Burns (UFC 258).

Masvidal tuvo un aumento increíble en 2019, noqueando a Darren Till en su regreso a UFC antes de anotar el nocaut más rápido en la historia de UFC con su conocida rodilla contra Ben Askren. Masvidal luego derrotó a Nate Díaz en el camino a un nocaut técnico en el tercer round para ganar el título de “BMF” en UFC 244.

Después de algunas negociaciones intensas con UFC, incluida la solicitud de su liberación en un momento, Masvidal regresó para desafiar a Usman en UFC 251. No ha peleado desde la derrota.

¿Quién ganará en UFC 261: Kamaru Usman o Jorge Masvidal?

Usman entrará en esta pelea con un borde de una pulgada de altura y un borde de dos pulgadas de alcance, según Tale of the Tape.

Según FightMetrics, Usman tiene la ventaja sobre Masvidal en todas las categorías de golpes, especialmente cuando se trata de golpes absorbidos. Además del poder que Usman tiene en sus manos, es un luchador espectacular y va por poco más de tres derribos cada 15 minutos en promedio. Masvidal tiene una defensa de derribo del 77 por ciento, y tendrá que llevar su juego A para evitar los intentos de Usman, especialmente cuando está bastante claro que probablemente no le hará eso a Usman.

Masvidal no tiene que perder tanto peso en un corto período de tiempo esta vez y tendrá un campamento completo. ¿Pero eso lo convierte en una pelea más emocionante y una mejor actuación? En algunos casos, normalmente, pero tal vez no en esta pelea.

En primer lugar, Usman es simplemente uno de los mejores peleadores actualmente en UFC. No tendrá ningún problema en agarrarse a Masvidal, golpearlo y sujetarlo contra la jaula. Tal vez Masvidal haya mejorado esas cosas, pero no hemos visto una gran defensa de agarre de él en su carrera, y especialmente en la primera pelea con Usman, que, nuevamente, no ha peleado desde entonces.

También hemos visto a Usman tomar tiros de Masvidal en el primer round de su pelea, y un tiro poderoso y perturbador contra Burns. Y en ambas ocasiones, Usman aún pudo tomar el control y dominar la pelea, poniendo a sus oponentes en su mundo. Y los propios golpes de Usman también son bastante contundentes; solo mire cómo Woodley y Covington pagaron un precio en sus peleas con “The Nigerian Nightmare”.

La única forma en que Masvidal posiblemente gane esta pelea es con otro nocaut en el nivel destacado en los niveles Askren y Till. Y, sinceramente, ambos hombres tienen la oportunidad de marcar un final que se mantendrá durante el resto de sus carreras.

Pero si éste se alarga, y más si éste vuelve a ver el cuerno final, no es más que Usman.

Predicción: Usman por decisión unánime