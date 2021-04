Leeds vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Premier League 2020-21

Partido muy atractivo tendremos este domingo 25 de abril en la jornada 32 de la Premier League 2020-2021, cuando el Leeds United busque seguir con su gran momento logrando sumar al recibir a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Elland Road.

Sede: Elland Road, Leeds, Yorkshire del Oeste, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

El cuadro del Leeds ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su objetivo principal. Después de 32 jornadas suman 14 victorias, 4 empates y han sido derrotados en 14 ocasiones.

The Whites viene de un buen empate en la jornada pasada cuando recibieron al Liverpool en un duelo que parecían perder, hasta que al 87 Diego Llorente puso el 1-1 final. Antes habían vencido 1-2 al Manchester City.

Por su parte, el Manchester United ha sido uno de los protagonistas, pero parece que el título es una misión imposible, aunque buscarán cerrar con todo. Ellos suman 19 triunfos, 9 empates y 4 partidos perdidos.

Los Red Devils vienen de una nueva victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Burnley logrando doblegarlos 3-1 con doblete de Mason Greenwood y uno más de Edinson Cavani.

Tanto el Leeds como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final; en la tabla general encontramos a los del Loco Bielsa en la onceava posición con 46 puntos, mientras que los Red Devils son sublíderes con 66 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leeds vs Manchester United.

