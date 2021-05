Philadelphia Union vs Atlanta United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Concachampions 2021

Tweet on Twitter

Partido que parece de trámite tendremos este martes 4 de mayo en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2021, cuando el Philadelphia Union busque cumplir con el trámite y firmar su boleto a semifinales, sin embargo no pueden caer en excesos de confianza ante un Atlanta United que saldrá a “matar o morir” en su visita al PPL Park.

Hora y Canal Philadelphia Union vs Atlanta United

Sede: PPL Park, Philadelphia, Pensilvania

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm en México.

Canal: Fox Sports en México. TUDN en Estados Unidos.

Philadelphia Union vs Atlanta United en VIVO

El cuadro del Philadelphia Union está teniendo una mala campaña en el arranque de la MLS donde no han ganado en 3 jornadas. El pasado sábado les toco recibir al NYC FC siendo superados 0-2, por lo que necesitan mejorar y ganar en confianza.

Por su parte, el Atlanta United tampoco ha tenido el mejor arranque de temporada en la MLS con un triunfo, un empate y una derrota en 3 fechas. El pasado sábado visitaron al New England Revolution siendo superados 2-1.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado martes en el Mercedes-Benz Stadium. En aquel choque The Five Stripes era el que llevaba el ritmo, el que intentaba, sin embargo no estaban finos y eso les pasó factura de manera muy dolorosa ya que Philadelphia terminó perfilando la clasificación con un contundente 0-3 con doblete de Kacper Przybylko y uno más de Anthony Fontana.

Tanto el Philadelphia Union como el Atlanta United saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren seguir su camino rumbo a las semifinales, aunque la realidad es que la Unión parece tener el boleto en la bolsa con el triunfo de la ida y estando en casa, pero no puede caer en excesos de confianza ante un Atlanta que tiene el potencial para soñar con la remontada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Philadelphia Union vs Atlanta United.

