América vs Philadelphia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: marzo 18, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

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América vs Philadelphia

La CONCACAF Champions Cup continúa con un duelo clave en los octavos de final. El Club América recibe al Philadelphia Union este miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes, con la misión de sellar su pase a los cuartos de final.

El conjunto azulcrema llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida, pero sabe que cualquier descuido podría complicar una eliminatoria que aún no está definida.

América quiere confirmar su superioridad

El equipo de Coapa atraviesa un buen momento. Los dirigidos por André Jardine vienen de una victoria importante ante el Mazatlán FC en la Liga MX, resultado que les permitió escalar posiciones y recuperar confianza.

Con el respaldo de su afición y la ventaja obtenida como visitante, el América buscará imponer condiciones desde el inicio. Su objetivo será mantener el control del partido y ampliar la diferencia en el marcador global.

Además, el equipo ha mostrado mayor solidez en sus últimas actuaciones, algo clave para enfrentar este tipo de eliminatorias internacionales.

Philadelphia Union, contra las cuerdas

El Philadelphia Union llega a este compromiso con un panorama complicado. El conjunto estadounidense atraviesa un inicio difícil en la Major League Soccer, donde ha perdido sus primeros cuatro partidos.

A esto se suma su reciente derrota ante el Atlanta United, lo que aumenta la presión sobre el equipo para conseguir un resultado positivo en territorio mexicano.

Para avanzar, el Union necesita una actuación prácticamente perfecta, ya que está obligado a marcar y evitar errores defensivos frente a un rival que suele ser muy efectivo en casa.

Un partido con control azulcrema

El escenario favorece al América, que cuenta con ventaja en el marcador y jugará en casa. Philadelphia, por su parte, tendrá que arriesgar desde los primeros minutos, lo que podría abrir espacios que el conjunto mexicano sabrá aprovechar.

Se espera un partido donde el América tenga mayor posesión y controle el ritmo, mientras que el equipo visitante buscará sorprender al contragolpe.

¿A qué hora juegan América vs Philadelphia Union?

  • Partido: América vs Philadelphia Union
  • Competencia: CONCACAF Champions Cup – octavos de final (vuelta)
  • Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México
  • Fecha: miércoles
  • Hora: 7:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico América vs Philadelphia Union

El América parte como claro favorito por su momento futbolístico, su localía y la ventaja en el marcador global.

Pronóstico:
América 2 – 0 Philadelphia Union.

Con este resultado, el conjunto azulcrema avanzaría con autoridad a los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup.

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