Philadelphia Union vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

Solitaria anotación de Raphael Veiga fue suficiente para que el América se llevará el triunfo 1-0 en su visita al Philadelphia Union por la ida de la CONCACAF Champions Cup 2026#América #Union #ChampionsCup pic.twitter.com/u4Y4bDMukU — Fulbox (@fulboxOficial) March 11, 2026

¡Vuelve el sueño continental para el más ganador de la Concacaf! Este martes, el América inicia su aventura en los octavos de final de la Champions Cup visitando al Philadelphia Union. Las Águilas de André Jardine tienen una cuenta pendiente con este torneo internacional y buscan dar el primer golpe en territorio estadounidense.

El América llega motivado tras su reciente triunfo en liga, pero sobre todo por la recuperación de piezas clave. Se espera el regreso de su capitán, Henry Martín, y del central Sebastián Cáceres, quienes serán fundamentales para frenar a un Philadelphia que viene de golear sin piedad al Defence Force en la ronda anterior. Aunque el equipo de la MLS no ha tenido el mejor arranque en su torneo local, en casa suelen ser un rival sumamente peligroso y físico.

¿Podrá la jerarquía del América imponerse en el Subaru Park o el Union sacará ventaja de su localía?

Mi pronóstico: Un duelo cerrado donde el América saca un valioso empate. Marcador final: 1-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las Águilas regresan con ventaja a México? ¡Los leo!

Last modified: marzo 10, 2026