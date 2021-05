El América cumplió logrando vencer 3-1 al Portland Timbers en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2021.

El partido arrancó de manera movida, Portland Timbers intentaba ir al frente, sin embargo poco a poco América empezó a tomar las riendas, al 16 Leo Suárez sacó disparo peligroso que el arquero rival rechazó, 5 minutos después Mauro Lainez mandó un centro que Federico Viñas mandó al fondo para el 1-0, al 27 Álvaro Fidalgo estuvo cerca del segundo, las Águilas dominaban sobrellevando las acciones, al 42 Viñas fallaba debido a un resbalón, al descanso no había más.

Para el segundo tiempo, apenas al minuto 1 Felipe Mora sacó disparo que Ochoa rechazó, al 54 llegó la primera polémica con un penal a favor de las Águilas sobre Leo Suárez que fue bastante justito, Federico Viñas no perdonó para el 2-0, sin embargo apenas 2 minutos después se marcó un penal para el Portland Timbers donde claramente no tocaron a Felipe Mora, no fueron a revisarlo al VAR y Diego Valeri la mandó al fondo para el 2-1 que metía a la pelea al Portland Timbers, sin embargo al 70 Leo Suárez sacó gran disparo que fue ligeramente desviado por un defensa para el 3-1 que le devolvía la tranquilidad a las Águilas, los Leñadores se volcaron al ataque, pero ya no hubo más.

Así, el América se convirtió en el último invitado a las semifinales de la Concachampions donde se medirá al Philadelphia Union en agosto. Las Águilas ahora se concentrarán en la fase final de la Liga MX donde esperan rival en cuartos de final. América 3-1 Portland Timbers.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Portland Timbers 3-1 CONCACAF Champions League 2021