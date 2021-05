Dónde ver Pelea Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders en VIVO Online por Internet 2021

Es hora de un gran boxeo en un escenario masivo. El campeón unificado de peso súper mediano Canelo Álvarez pondrá su par de títulos en juego contra el campeón de la OMB Billy Joe Saunders en un evento principal de gran éxito dentro del AT&T Stadium en Arlington, Texas, este sábado por la noche a través de DAZN para Estados Unidos y el resto del Mundo (excepto México), mientras que en México se podrá ver en internet por la app de TUDN y de Azteca Deportes. Álvarez es tenaz en su búsqueda de convertirse en un campeón indiscutible en la división de las 168 libras y solo tiene dos títulos más para recolectar y sellar su destino entre los grandes de todos los tiempos del deporte.

Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders en VIVO Online por Internet

El aspecto central de cómo se verá realmente la pelea es si Saunders (30-0-1, 14 KOs) presenta solo otro desafío en una línea de obstáculos necesarios que necesitan ser despejados para que Álvarez (55-1-2, 37 KOs) se convierta en el líder de la división, ser el campeón indiscutible o si el descarado zurdo del Reino Unido en realidad representa mucho más como el protagonista clave en un escenario potencial de pelea trampa para el mejor peleador libra por libra del boxeo.

Si el caos de la semana de la pelea nos enseñó algo es que Saunders, el campeón reinante de la OMB, parece traer un nivel de dureza mental, agallas puras y la habilidad astuta como un troll interminable para presentar un desafío que será exclusivo del reciente Álvarez. oponentes, desde Rocky Fielding y Sergey Kovalev hasta Callum Smith y Avni Yildirim, que demostraron ser mucho más cordero que león frente a la sublime habilidad del Canelo.

“He estado boxeando desde que tenía cinco años y me han arrastrado a los campamentos gitanos”, dijo Saunders durante la última conferencia de prensa del jueves. “Todos podemos tener la conversación dura cuando somos niños, pero estoy aquí por una razón. No hay otra razón para que yo sea parte de esto que no sea para ganar.

“No se trata de la fama, no se trata de nada más, no se trata de la publicidad. Gana. Y no creo que haya tenido a alguien que haya venido a ganar durante mucho, mucho tiempo. Mucha gente aparece, vuela entra, recoge los cheques y salen, pero no hemos tenido a nadie con el corazón, el alma y el coeficiente intelectual que llevaré al ring el sábado por la noche para ganar “.

Tener agallas para hacer el trabajo es una cosa, al igual que si Saunders puede demostrar que es lo suficientemente hábil. Una cosa es segura es que su estilo está diseñado sobre los preceptos de hacer que sus oponentes se vean mal gracias a su elusividad, lo que, en teoría, debería ser ayudado por su capacidad de intercambiar a Álvarez para que acepte un anillo más grande después de amenazar con retirarse. de la pelea del martes.

Eddy Reynoso, el arquitecto y entrenador detrás del ascenso de Álvarez al estrellato, se ha hecho eco de su luchador al darle a la habilidad de Saunders el respeto que se merece con Reynoso diciendo: “Es un gran peleador, un dos veces campeón por una razón, que sabe cómo defender. y muévete “.

A pesar de que Canelo parecía lo suficientemente molesto por el ring-gate como para mencionar que es solo una de las muchas excusas que cree que Saunders ya ha hecho y se niega a darle la mano después de la conferencia de prensa, hay que señalar que Alvarez se está tomando la pelea a la ligera.

La única controversia que Álvarez pareció tener fueron las comparaciones hechas por los medios sobre el desafío que representa Saunders con batallas técnicas igualmente difíciles contra Austin Trout y Erislandy Lara que Álvarez había hecho anteriormente como peso mediano junior.

“[Saunders] es un gran peleador, tiene muchas habilidades y también es zurdo, pero no soy el mismo peleador que era hace seis o siete años. El sábado lo demostraré”, dijo Álvarez. “He estado involucrado en muchas peleas importantes y este es solo otro día en la oficina. Vengo a ganar y el boxeo es mi vida. Vengo aquí para ganar”.

Tomadas al pie de la letra, las palabras de Álvarez podrían interpretarse como un golpe a Saunders destinado a exponer la diferencia de experiencia entre los dos luchadores, particularmente en lo que respecta a mejorar su juego cuando la plataforma y las luces son las más grandes y brillantes. Nadie está aquí impugnando la historia de Álvarez en ese sentido y este no es diferente: una pelea de unificación y un evento principal de pago por evento disputado dentro de una cúpula frente a más de 70,000 fanáticos.

Saunders pareció sentir el calor del comentario lo suficiente como para replicar más tarde.

“Me he enfrentado a la multitud antes”, dijo Saunders. “He viajado como aficionado a los Juegos Olímpicos, donde no hay escasez de presión sobre los hombros cuando estás frente a millones de personas. También hay una presión adicional para los dos porque ninguno de los dos quiere vete a casa el perdedor “.

Dada la posición de Álvarez como el mayor atractivo mundial del deporte y el nombre de élite más popular, Saunders pasó parte del jueves preguntándose abiertamente si el éxito había cambiado la ética de trabajo de su oponente, particularmente si “olvidó de dónde venía y olvidó todas esas cosas difíciles que lo habían traído a donde está. “

Sin embargo, aparentemente independientemente de lo bien que pelea Saunders, está el debate sobre si puede obtener una decisión justa al hacerlo. Álvarez tiene una larga historia, una y otra vez, en obtener el beneficio de la duda en peleas cerradas que incluyen a Trout, Lara, Gennadiy Glolovkin (dos veces) y Daniel Jacobs.

El Programa de Deportes Combativos de Texas ha asignado a los veteranos Tim Cheatham, Max De Luca y Glenn Feldman como los tres hombres encargados de decidir un ganador en caso de que la pelea llegue a la distancia.

El Programa de Deportes Combativos de Texas ha asignado a los veteranos Tim Cheatham, Max De Luca y Glenn Feldman como los tres hombres encargados de decidir un ganador en caso de que la pelea llegue a la distancia.

“Mientras reciba un trato justo, y estoy muy contento con el panel de jueces, tienen mucha experiencia y estoy seguro de que todo será justo, espero una pelea muy, muy buena. y definitivamente la victoria “, dijo Saunders.

Pronóstico Canelo vs Saunders

Aunque es el legítimo perdedor, esta es una pelea que Saunders puede ganar. Es lo suficientemente grande, lo suficientemente audaz y tiene la mezcla de un fuerte pedigrí amateur y un enfoque incómodo para potencialmente causarle ataques a Álvarez. Pero probablemente necesitará hacer una de dos cosas para hacer el trabajo: lanzar el equivalente a un juego perfecto en el béisbol cuando se trata de su enfoque técnico de boxeo o sorprender a todos lastimando a Álvarez.

Es cierto que ninguno de los escenarios es fácil de lograr contra Álvarez, quien ha sellado cualquier vacío en su juego para convertirse en un maestro verdaderamente completo del deporte que ha llevado su poder lo suficientemente bien como para ser una amenaza de nocaut en cualquier momento de la historia. la pelea.

Saunders podría tener las herramientas y los intangibles para llevar a cabo el trabajo, pero ¿recompensarán los jueces su ingeniosa estrategia, especialmente si Saunders opta por detener la pelea y hacer que Canelo persiga? ¿Y tiene un plan B para ganar la pelea en caso de que Álvarez haga los primeros ajustes necesarios para lidiar con su estilo incómodo y su fuerte dominio de la distancia?

Lo que podría terminar siendo un problema para Saunders es que fuera de la velocidad de su pie, realmente no hay un carril que los peleadores puedan tomar con confianza cuando intentan exponer cualquier debilidad potencial. Como peso mediano junior, Álvarez anteriormente cubrió su falta de movimiento de élite moviendo la parte superior de su cuerpo tan bien a la defensiva desde una posición cerrada y siendo un tirador de contraataque preciso. Sin embargo, ahora que ha subido de peso tanto, incluso esa debilidad se ha eliminado en gran medida debido a lo rápido que es Álvarez en comparación con sus 168 libras.

Saunders tendrá que colocar trampas, hacer que Álvarez falle y hacer que pague, y poder hacer las tres cosas consistentemente para que él tenga la oportunidad de ganar. Pero también tendrá que ser más activo que Lara para demostrar que fue el mejor boxeador técnico contra Álvarez sin regalar rondas debido a la inactividad. Sin embargo, el Saunders más activo abre las posibilidades de que Álvarez lo contrarreste y anote grandemente al cuerpo con la esperanza de frenarlo.

Cómo se dictarán finalmente los términos de este baile sigue siendo la pregunta más interesante que necesita respuesta. Espere que Saunders alcance las expectativas al convertirla en una pelea competitiva al darle ataques a Álvarez. Sin embargo, su nivel de actividad sigue siendo una preocupación, particularmente una vez que Canelo hace el primer ajuste.

En última instancia, Saunders puede verse obligado a conformarse con el conocimiento de que era lo suficientemente bueno para competir con Álvarez en este nivel y tuvo una discusión en la conversación de que tal vez había hecho lo suficiente. El problema es que es poco probable que los jueces estén de acuerdo con él y no porque sean corruptos, sino simplemente porque Álvarez dio los golpes más limpios y contundentes de la pelea.

Al final del día, eso todavía importa.

Pick: Alvarez vía UD12