[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester City vs Chelsea 1-2 Premier League 2020-2021

El Chelsea dio un golpe de autoridad logrando una grandísima victoria 2-1 en su visita al Manchester City por la jornada 35 de la Premier League 2020-2021 en el Etihad Stadium.

El primer lapso transcurrió de manera pareja, ambos buscaban tomar las riendas pero no había mucha claridad, el Manchester City se veía ligeramente mejor, parecía que al descanso se mantenía el 0-0, pero al 44 Raheem Sterling puso el 1-0 tras asistencia del Kun Aguero, pero eso no era todo, ya que en tiempo de reposición un penal parecía permitirle al Kun anotar el 2-0, pero su cobro a lo “panenka” le permitió a Mendy detener el cobro. Para el segundo tiempo el Chelsea salió con todo, al 63 Hakim Ziyech apareció para poner el empate a uno, el Manchester City no podía reaccionar, Timo Werner y Callum Hudson-Odio la mandaron al fondo en los últimos minutos, pero ambos en posición adelantada, sin embargo al 90+3 apareció Marcos Alonso para darle el triunfo a los Blues.

Con esta derrota el Manchester City se estancó en 80 puntos como líder, aunque todavía sin amarrar el título, mientras que Chelsea escaló al tercer lugar con 64 unidades. Los Citizens visitarán al Newcastle el viernes, mientras que los Blues recibirán al Arsenal el miércoles, ambos por la Liga Premier. Manchester City 1-2 Chelsea.

