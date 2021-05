Tweet on Twitter

Los Mineros no pudieron pasar del empate 1-1 ante el Tepatitlán en la vuelta de las semifinales de la Liga de Expansión Clausura 2021 en el Carlos Vega.

El partido arrancó con dominio de los Mineros que sabían que necesitaban una proeza para remontar, a los 17 minutos arrancó el sueño cuando Juan José Calero puso el 1-0, sin embargo al descanso ya no había más. Para el segundo tiempo Mineros intentaba, pero Tepatitlán se veía realmente sólidos bien parados esperando liquidar y finalmente al 70 Pavel Pérez apareció para sellar el boleto de los Alteños con el 1-1, tras eso Zacatecas no bajó los brazos y con más corazón que buen fútbol buscó el gol, pero finalmente ya no hubo más.

Así, quedó definida la final de la Liga de Expansión donde el Tepatitlán se estará midiendo ante el Atlético Morelia, mientras que Mineros sufrió otro duro fracaso a las puertas de la final. Mineros 1-1 Tepatitlán.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Mineros vs Tepatitlán 1-1 Semifinales Liga de Expansión Clausura 2021