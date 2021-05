León vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Torneo Clausura 2021

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este domingo 9 de mayo siguiendo con la actividad del repechaje en el Torneo Clausura 2021, cuando el León busque aprovechar su condición de local para conseguir el boleto a los cuartos de final, pero tendrán que recibir a un Toluca que saldrá como la víctima, pero listo para dar la campanada en la cancha del Estadio León.

Como llegan los equipos

El cuadro del León, vigente campeón de la competencia, tuvo una campaña buena en términos generales tras un desastroso arranque, logró recuperarse para meterse a la sexta posición al sumar 8 victorias, par de empates y 7 partidos perdidos.

Los Esmeraldas cumplieron en el cierre del rol regular donde recibieron al Querétaro logrando doblegarlos 2-1 con doblete de Ángel Mena, pero no les alcanzó para meterse entre los cuatro primeros.

Por su parte, el Toluca tuvo una temporada de más a menos logrando avanzar apenas en la onceava posición. Ellos sumaron 6 victorias, 4 empates y han perdido en 7 duelos.

Los Diablos Rojos tuvieron un amargo cierre de rol regular la semana pasada cuando visitaron a Juárez siendo superados 1-0 y generando muchas dudas.

Tanto el León como el Toluca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a cuartos de final, hay que recordar que se juega a partido único, el vencedor estará en cuartos de final, mientras que el perdedor quedará ya eliminado de la Liga MX, algo que sería un duro fracaso para cualquiera.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado 4 de abril en la fecha 13 del rol regular en el Nou Camp. En aquel choque Michael Estrada puso al frente a los Diablos Rojos, pero con anotaciones de Stiven Barreiro y Ángel Mena los Esmeraldas terminaron remontando para ganar 2-1.

Hora y Canal León vs Toluca

El juego entre León vs Toluca se estará disputando en punto de las 7:00 pm de Guanajuato y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 5:00 pm del Pacífico y a las 8:00 pm del Este.

La transmisión del partido Toluca vs León en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal Fox Sports en México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de Claro Sports en Latinoamérica.

León vs Toluca en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este buen partido entre dos equipos que saldrán a “matar o morir” sabiendo que no hay margen de error. En los pronósticos claramente los Esmeraldas son favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, además de llegar en mejor momento, pero no deberán confiarse de unos Diablos Rojos que saldrán sin mucho que perder por la campanada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. León vs Toluca.

