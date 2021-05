Tweet on Twitter

El Tepatitlán dio un golpe de autoridad logrando vencer 1-0 al Atlético Morelia en la ida de la gran Final de la Liga de Expansión Clausura 2021 en el Tepa Gómez.

El partido arrancó de manera pareja, Víctor Mañón tuvo la primera para el Tepatitlán apenas a los 5 minutos, pero tras eso el Atlético Morelia intentaba ir al frente, al 10 Márquez en un tiro libre estuvo cerca, al 13 los Alteños tuvieron un par de oportunidades que no pudieron definir, los locales eran mejores, pero al descanso no había goles. Para el segundo tiempo el Tepatitlán sobrellevaba las acciones esperando su oportunidad que llegó al 62 cuando en un remate de cabeza Sergio Ceballos puso el 1-0, eso obligó al Morelia a ir al frente, pero ya no hubo más.

Así, el Tepatitlán dio un gran paso rumbo al título, pero el próximo sábado tendrá que visitar el Morelos donde el Morelia saldrá por la remontada. Tepatitlán 1-0 Morelia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tepatitlán vs Morelia 1-0 Final Liga de Expansión Clausura 2021