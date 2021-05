Betis vs Huesca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2020-21

Partido de “vida o muerte” tendremos este domingo 16 de mayo en la jornada 37 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita prácticamente firmar su boleto europeo, pero tendrán que recibir a un Huesca que necesita salir con puntos de su dura visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Huesca

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

Betis vs Huesca en VIVO

El cuadro del Betis ha cumplido con una buena campaña en términos generales manteniéndose en zona de competencias europeas que es su principal objetivo, sin embargo saben que no pueden aflojar ya que la competencia está muy cerrada. Después de 36 fechas suman 15 victorias, 10 empates y han caído en 11 ocasiones.

Los Béticos vienen de un amargo empate en la jornada pasada, el jueves, cuando visitaron al Eibar en un duelo en el que Andrés Guardado, con asistencia de Diego Lainez, los puso al frente, pero a 7 minutos del final los igualaron a uno.

Por su parte, el Huesca se encuentra en una dura lucha por la salvación, está cumpliendo hasta ahora, pero no puede fallar en esta recta final. Ellos cosechan 7 triunfos, 12 empates y han perdido en 17 duelos.

Los Oscenses vienen de una valiosísima victoria en la jornada de media semana cuando recibieron al Athletic Bilbao logrando doblegarlos con solitaria anotación de Sandro Ramírez.

Tanto el Betis como el Huesca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos rumbo a la última fecha; en la tabla general encontramos a los Béticos en la sexta posición con 55 puntos, mientras que los Oscenses están en el lugar 17 con 33 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Huesca.

Betis vs Huesca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2020-21