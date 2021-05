West Bromwich vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 16 de mayo siguiendo con la jornada 36 de la Premier League 2020-2021, cuando el West Bromwich Albion busque aprovechar su condición de local para darle un triunfo a su afición tras la consumación del descenso, pero recibirán a un Liverpool que está urgido de ganar en su visita a The Hawthorns.

Hora y Canal West Bromwich vs Liverpool

Sede: The Hawthorns, West Bromwich, Midlands Occidentales, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

West Bromwich vs Liverpool en VIVO

El cuadro del West Bromwich ha tenido una campaña complicada que los tiene ya condenados a perder la categoría, únicamente buscando un cierre digno. Después de 35 duelos apenas han sumado 5 victorias, 11 empates y han caído derrotados en 19 ocasiones.

Las Bolsitas vienen de sellar su descenso en la jornada pasada cuando visitaron al Arsenal siendo superados 3-1 y haciendo imposible el salir de los últimos tres de la tabla.

Por su parte, el Liverpool también ha tenido un torneo decepcionante que no les permitió pelear por el título y ahora el objetivo es meterse entre los cuatro primeros para clasificar a Champions League. Ellos suman 17 triunfos, 9 empates y 9 partidos perdidos.

Los Reds vienen de un gran triunfo en duelo que tenían pendiente el pasado jueves cuando, como visitantes, lograron doblegar 2-4 al Manchester United con doblete de Roberto Firmino y anotaciones de Diogo Jota y Mohamed Salah.

Tanto el West Bromwich como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque con objetivos muy distintos; en la tabla general encontramos a las Bolsitas en la penúltima posición con 26 puntos, mientras que los Reds son quintos con 60 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. West Bromwich vs Liverpool.

West Bromwich vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2020-21