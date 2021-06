UFC 263: Leon Edwards vs Nate Diaz EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Tweet on Twitter

Los talentos de peso welter de UFC Leon Edwards y Nate Diaz irán a la guerra este sábado 12 de junio de 2021 en UFC 263 dentro de Gila River Arena en Glendale, Arizona.

Edwards tiene que estar en una de las posiciones más confusas de la historia reciente. El inglés no ha perdido, pero su racha invicto se ve empañada por su reciente ataque con el ojo “No Contest” contra Belal Muhammad, así como por un prolongado descanso que no fue realmente su culpa. El “No Contest” seguramente le costó una oportunidad por el título, pero en lugar de saltar al tanque de tiburones de peso welter para una eliminatoria del título, se está volviendo de alto perfil contra Díaz. Hablando del hermano menor de Díaz, ¿cuál es el juego de Nathan aquí? Esta no es una pelea fácil para Díaz, ni es el enfrentamiento más rentable disponible. Tal vez realmente quiera correr por el título de las 170 libras, esa es la única razón que tiene sentido.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria de cada hombre:

Leon Edwards

Récord: 18-3 (1)

Victorias clave: Rafael dos Anjos (UFC en ESPN 4), Donald Cerrone (UFC Fight Night 132), Vicente Luque (UFC Fight Night 107), Gunnar Nelson (UFC Fight Night 147), Albert Tumenov (UFC 204), Bryan Barberena ( UFC Fight Night 115)

Derrotas clave: Kamaru Usman (UFC en FOX 17)

Claves para la victoria: Edwards es uno de los atletas técnicos más compuestos de la lista. Maneja el rango extraordinariamente bien y castiga cualquier intento de sus oponentes para controlar el flujo de la pelea, lo que muy a menudo lleva a que “Rocky” cierre a sus enemigos.

En este enfrentamiento de Southpaws, la patada baja es un arma obvia para Edwards. La capacidad de Díaz para marcar ha mejorado enormemente a lo largo de los años, por lo que ya no se puede simplemente enviar spam al strike, pero la postura de boxeo de Díaz permanece. Si Edwards cronometra la patada cuando Díaz golpea o la prepara ofensivamente con golpes, hará un daño que se acumulará con el tiempo en esta pelea de cinco rounds.

Aparte de las patadas bajas, la otra estrategia estándar anti-Díaz son los derribos. Edwards ha demostrado ser notablemente bueno luchando para un kickboxer inglés, y puede ser bastante desagradable con los codos. Si alguna vez se siente incómodo con la presión constante de Díaz, un cambio de nivel mantendrá a su enemigo honesto y potencialmente le permitirá descansar un poco.

Nate Diaz

Récord: 20-12

Victorias clave: Conor McGregor (UFC 196), Michael Johnson (UFC en FOX 17), Anthony Pettis (UFC 241), Donald Cerrone (UFC 141), Jim Miller (UFC en FOX 3)

Derrotas clave: Conor McGregor (UFC 202), Jorge Masvidal (UFC 244), Raphael dos Anjos (UFC en FOX 13), Josh Thomson (UFC en FOX 7), Ben Henderson (UFC en FOX 5)

Claves para la victoria: Díaz solo puede competir cada 18 meses aproximadamente, pero siempre es un entretenimiento imprescindible cuando entra en la jaula. El veterano trae el boxeo de alto volumen y un excelente jiu-jitsu como sus armas principales, aunque el ritmo es quizás su mayor baza.

No sé si fue Díaz quien pidió 25 minutos completos para trabajar, pero ciertamente lo beneficia. Aunque Edwards no tiene un tanque de gasolina débil de ninguna manera, le gusta deslizarse. Si Díaz puede absorber cualquier castigo que Edwards le dé y negarle esa oportunidad, bueno, las cosas de repente se ponen realmente interesantes.

Por lo general, Díaz hace su mejor trabajo en el campo de boxeo y en el clinch, pero no quiere que le rompan los codos desde el principio, por lo que acercarse demasiado a Edwards es dudoso. En cambio, Díaz tiene que acercarse a la distancia suficiente para poder responder a las patadas con combinaciones y aun así evitar quedar atrapado.

Esta es una propuesta complicada, pero podría ser más fácil si Díaz lanza bien su jab. Una vez que Díaz comience a encontrar un lugar para su mano principal, podría doblar y triplicar, manteniendo a Edwards en su pie trasero mientras alinea la mano de poder o apunta al cuerpo. Es mucho más difícil patear bajo presión, y cuando Díaz comienza, se vuelve realmente peligroso.

Leon Edwards vs Nate Diaz en VIVO

Todavía es difícil saber qué hacer con este emparejamiento.

¿Es una victoria sobre Díaz realmente el paso final para que Edwards anote su oportunidad por el título en 2021? Podría decirse que ya se merece esa oportunidad, así que no estoy totalmente en contra, pero … es extraño. Si nada más, tal vez esta pelea esté diseñada para arreglar el defecto percibido con Edwards, en el sentido de que relativamente pocos fanáticos de las peleas tienden a preocuparse por “Rocky”.

¿Quizás patear el trasero de un favorito de los fanáticos es la solución?

En cuanto a Díaz, parece operar fuera de las reglas estándar de los luchadores de UFC. La mayoría de los otros peleadores estarían preocupados por perder dos de tres, pero Díaz termina en posibles eliminatorias del título. Si bien hay mucho que ganar aquí con la victoria, ¿otra derrota realmente dañaría la comerciabilidad de las revanchas con Masvidal o Conor McGregor?

Díaz está haciendo lo suyo, de una forma u otra.