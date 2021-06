Austria vs Macedonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021

Seguimos con las emociones de este domingo 13 de junio en la jornada inaugural de la Eurocopa 2020 donde Austria hará su debut sabiendo que es vital el pegar primero ya que se medirá a Macedonia que hará historia en su debut en la competencia donde intentará ser un rival digno y va por la sorpresa a la cancha de la Arena Nationala.

Hora y Canal Austria vs Macedonia

Sede: Arena Nacional, Bucarest, Rumania

Hora: 6:00 pm de España. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Austria vs Macedonia en VIVO

La selección de Austria vuelve a la Euro con la misión de mejorar lo hecho en el 2016 donde apenas sumaron un punto quedando eliminados en la fase de grupos. Tuvieron un buen desempeño en las eliminatorias donde quedaron segundos del Grupo G por debajo de Polonia.

Das Team tuvo un par de amistosos de preparación siendo derrotados 1-0 por Inglaterra, mientras que el domingo pasado no pudieron pasar del empate 0-0 ante Eslovaquia.

Por su parte, Macedonia hizo historia al lograr clasificar a su primera Euro. Los hicieron por la vía de la Liga de Naciones donde se proclamaron campeones de la Liga D al vencer a Georgia en la gran final, sin embargo lucen como uno de los rivales más débiles de la competencia.

El Lince Rojo también tuvo un par de amistosos de preparación logrando un empate 1-1 ante Eslovenia, mientras que el viernes 4 de junio golearon 4-0 a Kazajistán con goles de Ezgjan Alioski, Ivan Trickovski, MIlan Ristoviski y Darko Churlinov, sin embargo el resultado que toda la afición tiene pendiente fue el histórico triunfo 1-2 ante Alemania en las eliminatorias mundialistas en marzo.

Tanto Austria como Macedonia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar, muchas de sus aspiraciones están en lo que hagan este domingo, aunque la realidad es que los Austriacos son amplios favoritos para ganar, pero el Lince Rojo llega sin nada que perder listos para dar la campanada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Austria vs Macedonia.

Austria vs Macedonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021