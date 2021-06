Inglaterra vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021

Se abren las emociones de este domingo 13 de junio con un partidazo de poder a poder en la jornada 1 de la Eurocopa 2020, cuando Inglaterra busque arrancar con el pie derecho su camino en la competencia, pero tendrán que medirse a Croacia que intentará salir con vida en su debut en la cancha del mítico Wembley.

Hora y Canal Inglaterra vs Croacia

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 10:00 am de Argentina, Brasil, y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Inglaterra vs Croacia en VIVO

La selección de Inglaterra inicia su camino en la Eurocopa con el firme objetivo ser protagonista y dejar atrás lo hecho en la edición 2016 donde decepcionaron al quedar fuera en octavos de Final. En las eliminatorias cumplieron con un gran papel siendo líderes de su grupo con 7 victorias y una derrota.

Los Ingleses tuvieron un par de amistosos de preparación logrando vencer 1-0 a Austria, mientras que el pasado domingo doblegaron 1-0 a Rumanía con solitaria anotación de Marcus Rashford.

Por su parte, Croacia, vigente subcampeón del mundo, también tiene la misión de superar lo hecho en la edición del 2016 donde igual quedo fuera en octavos de final. En las eliminatorias no tuvieron problemas para clasificar como líderes del Grupo E con 5 victorias, 2 empates y una sola derrota.

Los Croatas también tuvieron un par de amistosos de preparación donde no les fue nada bien ya que apenas empataron 1-1 ante Armenia, mientras que el domingo pasado cayeron 1-0 en su visita a Bélgica.

Tanto Inglaterra como Croacia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria y arrancar con el pie derecho su participación en el Grupo D que comparten con República Checa y Escocia. En los pronósticos los Ingleses son favoritos por su mayor jerarquía y estar en casa, sin embargo los Croatas saldrán decididos a rescatar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Inglaterra vs Croacia.

