Dinamarca vs Macedonia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje UEFA Mundial 2026

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¡Dinamarca y Macedonia se juegan la vida… y México observa con atención! Este jueves, el Parken Stadium de Copenhague recibe la semifinal del Playoff europeo y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Lo más importante: el ganador de esta ruta, donde también está República Checa e Irlanda, será el rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Dinamarca llega herida tras dejar escapar el boleto directo ante Escocia. Los dirigidos por Brian Riemer son expertos en estas instancias, pero no pueden confiarse. Saben que su gente apretará desde el minuto uno para evitar sorpresas y asegurar el pase a la final de la repesca ante checos o irlandeses.

Por su parte, Macedonia estrena técnico con Goce Sedloski. Los ‘Linces Rojos’ sueñan con su primer mundial y ya saben lo que es dar la campanada, como cuando echaron a Italia hace unos años. Aunque vienen de ser goleados por Gales, en una eliminatoria a partido único, cualquier cosa puede pasar.

¿Podrá Dinamarca imponer su jerarquía o Macedonia nos dará un nuevo rival inesperado para el Mundial?

Nuestro pronóstico: Los Daneses son muy fuertes en casa. Gana Dinamarca 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 26, 2026