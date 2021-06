Polonia vs Eslovaquia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021

Seguimos con las emociones de la jornada 1 de la Eurocopa 2020 este lunes 14 de junio con un buen duelo donde Polonia buscará imponer su jerarquía y quedarse con la victoria al medirse a Eslovaquia que intentará hacer un duelo perfecto con lo que aspiren a sumar en la cancha del Krestovski.

Hora y Canal Polonia vs Eslovaquia

Sede: Estadio Krestovski, San Petersburgo, Rusia

Hora: 6:00 pm de España. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Polonia vs Eslovaquia en VIVO

La selección de Polonia, encabezada por Robert Lewandowski, vuelve a una Euro con la misión de repetir o superar lo hecho en la edición del 2016 conde cayeron en penales ante Portugal en cuartos de final. En las Eliminatorias cumplieron con un gran papel sumando 8 victorias, un empate y una derrota siendo líderes del Grupo G por arriba de Austria.

Los Polacos tuvieron un par de amistosos de preparación con empate 1-1 ante Rusia, mientras que el martes pasado apenas alcanzaron a igualar 2-2 ante Islandia con gol de Karol Swiderski a 2 minutos del final.

Por su parte, Eslovaquia también vuelve a una Euro tras una buena participación en el 2016 donde lograron avanzar a los octavos de final, algo que intentarán repetir esta vez. Lograron su boleto por la vía de la Liga de Naciones tras ser campeones de la Liga B venciendo a Irlanda del Norte en la Final.

Los Eslovacos también tuvieron un par de amistosos de preparación con empate 1-1 ante Bulgaria, mientras que el domingo de la semana pasada igualaron 0-0 ante Austria.

Tanto Polonia como Eslovaquia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones se juegan muchas de sus aspiraciones de avanzar este lunes en un grupo que comparten con Suecia y España. En los pronósticos los Polacos son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Eslovacos intentarán hacer un duelo inteligente y soñar con el triunfo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Polonia vs Eslovaquia.

