Polonia vs Países Bajos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Este viernes por la noche, el Estadio Nacional de Varsovia será testigo de un choque decisivo en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de 2026. Polonia recibirá a los Países Bajos en un enfrentamiento directo por la cima del Grupo G, con ambos equipos soñando con sellar cuanto antes su boleto a la Copa del Mundo.

🔥 Contexto del grupo

Los neerlandeses lideran la clasificación con 16 puntos tras cinco victorias y un empate, mientras que Polonia marcha segunda con 13 unidades, producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota. Una victoria visitante garantizaría matemáticamente la clasificación de Países Bajos al torneo del próximo verano.

Por su parte, Polonia necesita ganar para igualar en puntos y mantener vivas sus opciones de arrebatar el liderato antes de su último compromiso ante Malta el 17 de noviembre. Si empata, prácticamente aseguraría un lugar en la repesca, dependiendo del resultado entre Finlandia y Malta.

⚽ Cómo llegan los equipos

El equipo de Jan Urban ha mostrado una buena versión en casa. Viene de vencer 2-0 a Lituania, con goles de Sebastian Szymański y Jakub Kamiński, y contará con su máximo referente ofensivo, Robert Lewandowski, quien llega en gran forma tras firmar un triplete con el Barcelona ante el Celta de Vigo.

Sin embargo, los polacos no contarán con Lukasz Skorupski ni Jan Bednarek, por lo que Tomasz Kedziora apunta a ocupar un lugar en la defensa.

En tanto, los Países Bajos de Ronald Koeman atraviesan un excelente momento. Tras empatar 1-1 con Polonia en la primera vuelta, encadenaron tres victorias consecutivas, incluyendo goleadas 4-0 a Malta y Finlandia. Con 22 goles a favor y solo 3 en contra, son el equipo más goleador y uno de los más sólidos defensivamente en toda la fase clasificatoria.

El regreso de Matthijs de Ligt fortalece al plantel, aunque el central no sería titular. La defensa estará comandada por Virgil van Dijk, acompañado de hombres de la Premier League como Jurrien Timber y Micky van de Ven. En el mediocampo, Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch llevarán el control del juego.

En ataque, Memphis Depay, con 54 goles internacionales, liderará la ofensiva, acompañado por Cody Gakpo, Donyell Malen y Justin Kluivert. Wout Weghorst se perderá el encuentro por lesión.

🧠 Análisis y pronóstico

Históricamente, el balance favorece a los neerlandeses, con 10 victorias y solo tres derrotas en los últimos 21 enfrentamientos ante Polonia. Sin embargo, los polacos han logrado empatar dos de los últimos cuatro duelos, lo que promete un partido cerrado y de alta intensidad.

Ambos equipos llegan con mucho en juego: Países Bajos busca asegurar su boleto directo, mientras que Polonia pretende mantener vivas sus aspiraciones de liderato. La calidad ofensiva del conjunto de Koeman y su solidez defensiva inclinan ligeramente la balanza a su favor.

🔮 Pronóstico: Polonia 1-2 Países Bajos

Last modified: noviembre 14, 2025