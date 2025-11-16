Written by: noviembre 16, 2025 Selecciones

Alemania vs Eslovaquia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Alemania y Eslovaquia se juegan este lunes por la noche el liderato del Grupo A en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, en un duelo que podría definir directamente el primer boleto del sector. La Mannschaft llega como líder con 12 puntos, pero solo supera a los eslovacos por diferencia de goles, por lo que el encuentro en Leipzig será a vida o muerte para ambos.

📝 Cómo llega Alemania

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann viene de vencer 2-0 a Luxemburgo, con doblete de Nick Woltemade, delantero del Newcastle, que sigue creciendo con la selección (3 goles en 7 partidos).

Aunque Alemania suma cuatro victorias consecutivas, la situación no es tan cómoda como parece:

  • Perdió 2-0 ante Eslovaquia en su debut en el grupo.
  • Desde entonces, hiló triunfos ante Irlanda del Norte (dos veces) y Luxemburgo.
  • Una derrota ante Eslovaquia la obligaría a ir a la repesca.

La tetracampeona del mundo llega con bajas sensibles: ter Stegen, Rüdiger, Musiala y Havertz están fuera por lesión. No obstante, se espera que Nagelsmann mantenga casi el mismo once que venció a Luxemburgo, con el regreso de Kimmich y Schlotterbeck, ya recuperados.

Jugadores claves:

  • Nick Woltemade
  • Florian Wirtz
  • Joshua Kimmich

🇸🇰 Cómo llega Eslovaquia

Los Halcones, dirigidos por Francesco Calzona, también tienen su boleto asegurado al menos a la repesca, pero serán primeros si derrotan a Alemania. Cualquier otro resultado los envía a jugarse la vida en la repesca.

Eslovaquia llega tras una sufrida victoria 1-0 ante Irlanda del Norte, con gol de Tomas Bobcek en el cierre del partido.

Su camino en el grupo:

  • Victorias ante Alemania y Luxemburgo en el arranque.
  • Una derrota de visita frente a Irlanda del Norte.
  • Triunfos recientes sobre Luxemburgo y nuevamente Irlanda del Norte.

Eslovaquia no va a un Mundial desde 2010 y quiere romper esa racha. Además, ha ganado 4 de sus últimos 12 partidos contra Alemania, incluyendo dos de los tres más recientes, por lo que la confianza está presente.

Jugadores claves:

  • David Strelec (8 goles en 34 partidos)
  • David Duris
  • Tomas Rigo
  • Milan Skriniar
  • Martin Dubravka

🔍 Posibles alineaciones

Alemania: Woltemade como 9, Wirtz titular y regresos de Kimmich y Schlotterbeck.
Eslovaquia: Strelec en el medio, Duris en ataque, Hancko como lateral izquierdo, y Skriniar–Dubravka como referentes defensivos.

🔮 Pronóstico

Alemania 2-1 Eslovaquia

Se espera un duelo muy cerrado, con los dos equipos conscientes de lo que está en juego. Alemania, jugando en casa y con mejor ritmo ofensivo, parece tener una ligera ventaja. Eslovaquia podría acabar necesitando la repesca para buscar su regreso al Mundial.

