Written by: marzo 31, 2026 Selecciones

Suecia vs Polonia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

Suecia vs Polonia

¡La última frontera europea! Este martes, el destino de dos naciones se decide en 90 minutos… o más. Suecia y Polonia se ven las caras en Solna en una final de repechaje que promete drama puro y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

¿Habrá venganza sueca o Polonia confirmará su paternidad reciente?

Suecia llega con el ánimo por las nubes gracias a Viktor Gyökeres. El delantero del Arsenal está en plan bestia tras meterle tres a Ucrania y quiere llevar a los suecos a su treceava Copa del Mundo. Graham Potter ha logrado revivir a un equipo que parecía muerto en la fase de grupos y hoy, con el apoyo de su gente, buscan enterrar los fantasmas de 2022.

Pero cuidado, porque enfrente está ‘The Body’. Robert Lewandowski y Piotr Zielinski ya saben lo que es romperle el corazón a los suecos. Bajo el mando de Jan Urban, Polonia no conoce la derrota y llega con una unión grupal que no se veía en años. Aunque la estadística dice que Polonia no gana en Suecia desde hace más de siete décadas, Lewandowski está acostumbrado a romper récords y barreras.

¿Pesará la localía de Solna o la jerarquía de ‘Lewy’ nos dará otro Mundial polaco?

Nuestro pronóstico: Será un partido de dientes apretados que se define en el alargue. Gana Suecia 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: marzo 31, 2026
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