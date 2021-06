Tweet on Twitter

Chile cumplió con los pronósticos logrando una sufrida victoria 1-0 sobre Bolivia en la jornada 2 de la Copa América 2021.

El partido arrancó con dominio de Chile que, tras un par de buenas oportunidades, finalmente logró tomar ventaja al 12 cuando en un contragolpe Ben Brereton apareció para poner el 1-0, al 16 Erick Pulgar sacó disparo que Lampe salvó, un minuto después Jean Meneses también exigía a Lampe, Bolivia respondió al 30 con buena jugada de Erwin Saavedra que Roberto Fernández no pudo liquidar, al 45 Ramiro Vaca sacó disparo por encima del arco, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía con ligero dominio de Chile, pero La Verde intentaba reaccionar, al 70 Gílbert Álvarez no alcanzó a rematar de cabeza una clara, Bolivia fallaba ante una Roja que se veía presionada, sin embargo el gol no llegó.

Con esta victoria Chile arribó a 4 puntos como líder del Grupo B, mientras Bolivia se quedó sin puntos. En actividad de la jornada 3 de la Copa América, La Roja se medirá a Uruguay, mientras La Verde descansará. Chile 1-0 Bolivia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chile vs Bolivia 1-0 Jornada 2 Copa América 2021