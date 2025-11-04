Francia vs Chile EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La espera terminó. Este lunes comienza la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, y Chile volverá a decir presente en la máxima cita juvenil del planeta. Dirigida por Sebastián Miranda, la Roja Sub-17 llega con ilusión y talento para enfrentar un torneo que promete emociones desde el primer minuto.

Nuevo Formato, Nuevos Desafíos: El Mundial Sub-17 2025 con 48 Selecciones

Esta edición del Mundial Sub-17 será la primera con formato ampliado a 48 equipos, un cambio histórico respecto a los 24 que participaban en versiones anteriores.

El torneo se jugará anualmente, y los dos primeros de cada grupo avanzarán a dieciseisavos de final, junto a los ocho mejores terceros.

La Selección Chilena comparte el Grupo K junto a Francia, Uganda y Canadá, en lo que se perfila como una zona exigente pero abierta para soñar con la clasificación.

Chile vs Francia: Día, Hora y Dónde Ver el Partido EN VIVO

El debut de Chile Sub-17 será este miércoles 5 de noviembre, enfrentando a la poderosa Francia, una de las favoritas del certamen.

🕐 Hora: 12:45 p. m. de Chile continental

12:45 p. m. de Chile continental 📍 Estadio: Aspire Zone – Pitch 7, Doha, Catar

Aspire Zone – Pitch 7, Doha, Catar 📺 Transmisión TV: Chilevisión (CHV)

Chilevisión (CHV) 🌐 Transmisión Online: www.chilevision.cl, app MiCHV y el canal oficial de YouTube de CHV

El compromiso marcará el estreno de una generación prometedora de futbolistas chilenos que buscarán dar la sorpresa ante un rival físicamente dominante.

Las Promesas de La Roja Sub-17

El combinado nacional llega con una mezcla de talento local e internacional. Destacan nombres como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido).

El cuerpo técnico de Sebastián Miranda ha trabajado en fortalecer el juego colectivo, la presión alta y la intensidad, aspectos clave ante una selección francesa de gran poder físico y técnico.

Calendario de Chile en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

🇫🇷 Chile vs Francia – Miércoles 5 de noviembre, 12:45 p. m.

– Miércoles 5 de noviembre, 12:45 p. m. 🇺🇬 Chile vs Uganda – Sábado 8 de noviembre, 8:30 a. m.

– Sábado 8 de noviembre, 8:30 a. m. 🇨🇦 Chile vs Canadá – Martes 11 de noviembre, 8:30 a. m.

Pronóstico del Partido

Aunque Francia parte como favorita, Chile confía en su cohesión y disciplina táctica para competir de igual a igual. Un empate o victoria en el debut sería un impulso enorme para soñar con avanzar en este nuevo formato mundialista.

