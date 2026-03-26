Written by: marzo 26, 2026 Selecciones

Bolivia vs Surinam EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Intercontinental Mundial 2026

Bolivia vs Surinam

¡El sueño mundialista de la ‘Verde’ pasa por Monterrey! Este jueves, Bolivia se enfrenta a Surinam en la semifinal del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras una eliminatoria de CONMEBOL heroica, donde vencieron a potencias como Brasil y Colombia, los dirigidos por Óscar Villegas están a solo dos pasos de volver a una Copa del Mundo después de 32 años.

Bolivia llega con la motivación a tope tras golear a Trinidad y Tobago en su último amistoso, pero saben que jugar fuera de la altura de La Paz siempre es un reto. El ganador de este encuentro tendrá que verse las caras con Iraq la próxima semana para definir quién se queda con el codiciado boleto al Mundial.

Por su parte, Surinam llega con la ilusión de hacer historia y clasificar a su primer Mundial. Bajo el mando del experimentado Henk ten Cate, los caribeños han demostrado ser una roca defensiva, concediendo muy pocos goles en la eliminatoria de CONCACAF con una convocatoria plagada de jugadores en el fútbol europeo.

¿Podrá la jerarquía sudamericana imponerse o Surinam dará la sorpresa en el ‘Gigante de Acero’?

Nuestro pronóstico: Será un duelo sumamente físico y cerrado. Gana Surinam 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: marzo 26, 2026
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