Jaime Munguia vs Kamil Szeremeta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El ex campeón de peso mediano junior de la OMB, Jaime Munguia, se enfrentará al oponente sustituto Kamil Szeremeta este sábado 19 de junio en el cartel en el Don Haskins Center en El Paso, Texas.

Hora y Canal Munguia vs Szeremeta

Sede: Don Haskins Center en El Paso, Texas, Estados Unidos

Hora: 1:00 pm PT / 4:00 pm ET en Estados Unidos. 3:00 pm en México.

Canal: DAZN en Estados Unidos. Box Azteca en México (Diferido).

Jaime Munguia vs Kamil Szeremeta en VIVO

El ex retador al título mundial de peso mediano Szeremeta (21-1, 5 KOs) está interviniendo para reemplazar a Maciej Sulecki, quien repentinamente se retiró de la pelea.

Szeremeta, de 31 años, acaba de salir de una derrota por KO en el séptimo asalto contra el campeón de peso mediano de la FIB Gennadiy Golovkin en diciembre pasado. Los fanáticos le dieron a Golovkin una cobertura parcial para defenderse contra Szeremeta porque era el obligatorio de la FIB.

Es difícil creer que Szeremeta fuera el obligatorio, dado su pobre currículum y la forma en que se veía tan superado.

Munguia (36-0, 29 KOs) pelea por tercera vez desde que ascendió a la división de 160 libras en 2019.

Hasta el momento, Munguia, de 24 años, ha vencido a Gary ‘Spike’ O’Sullivan y Tureano Johnson. Szeremeta está un paso por debajo de esos dos muchachos, ya que eran duros y le dieron a Munguia algo en qué pensar.

“Ha habido un poco de caos en esta pelea porque Munguia originalmente iba a pelear contra [Maciej] Sulecki”, dijo Paulie Malignaggi.

“Luego, Sulecki se retiró, y llegó Szeremeta, que también es un luchador polaco.

“Szeremeta fue duro en la pelea de Golovkin pero realmente no fue competitivo en la pelea de Golovkin, así que veremos cómo lo maneja Munguia.

“Szeremeta no es un mal peleador, pero veremos cómo maneja la dureza y la habilidad.

“Probablemente me inclinaré por Munguia, pero no creo que sea una pelea tan fácil. Munguia no ha sido tan impresionante últimamente “, dijo Malignaggi.

Szeremeta no lució bien contra Golovkin. No aterrizaba nada y estaba recibiendo el castigo de GGG hasta que lo noquearon en el séptimo round.

Con las manos pesadas, la juventud y la capacidad de Munguia para avanzar a un ritmo rápido, Szeremeta tendrá muchos problemas contra él. La forma en que Szeremeta cedió contra Golovkin al recibir golpes con jabs, no durará mucho contra Munguia con la forma en que lo va a clavar con golpes.

“Tengo mucha experiencia en lo que respecta a los cambios de oponente”, dijo Jaime Munguia. “Obviamente, es diferente a este nivel porque la preparación es más sólida y estratégica”.

Munguia no lució tan bien cuando peleó en 154, y tuvo suerte de obtener una victoria sobre Dennis Hogan en 2019.

Aunque Munguia se ve mejor desde que subió a 160, no ha mostrado el tipo de habilidad que sugiere que derrotaría a cualquiera de los campeones en 160.

Munguia quiere una oportunidad por el título contra Golovkin, de 39 años, pero aún no ha logrado conseguir la pelea. Si Munguia pelea con él, Jermall Charlo o Demetrius Andrade, perderá.

“Me lo he tomado con mucha calma y vamos a hacer los ajustes necesarios para irnos con la mano levantada en victoria el 19 de junio”, dijo Munguia sobre su cambio de oponente.