Italia vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021

Gran partido nos espera este domingo 20 de junio en el cierre de la fase de grupos de la Eurocopa 2021, cuando Italia busque cerrar con todo demostrando que es un fuerte candidato al título, pero tendrán que recibir a Gales que saldrá decidido a hacer un duelo digno intentando mantenerse su paso invicto en su dura visita al Stadio Olimpico.

Como llegan las selecciones

La selección de Italia ha cumplido con una gran fase de grupos que los ha consolidado como un candidato al título ya que ha ganado en las dos primeras fechas y en ambas se vieron realmente convincentes, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

La Azzurri viene de una gran victoria el pasado miércoles cuando recibieron a Suiza logrando un claro 3-0 con doblete de Manuel Locatelli y uno más de Ciro Immobile.

Por su parte, Gales también ha cumplido con un buen papel en esta fase de grupos al sumar una victoria y un empate en las dos primeras fechas, eso los tiene en una gran situación pensando en la clasificación, aunque no pueden caer en excesos de confianza sintiéndose ya clasificados.

Los Dragones vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada, el miércoles, cuando se midieron a Turquía logrando doblegarlos 2-0 con goles de Aaron Ramsey y Connor Roberts.

Tanto Italia como Gales saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permitiría terminar como líderes del Grupo A, aunque la realidad es que la Azzurri parte como amplio favorito al estar en casa y llegar en mejor forma, sin embargo los Dragones se han visto muy ordenados e intentarán rescatar, al menos, el empate que les asegure la segunda posición del Grupo A en al Eurocopa.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez en septiembre de 2003 en la clasificación rumbo a la Euro 2004. En aquel choque la Azzurri, en casa, no tuvo piedad ganando 4-0 con hat-trick de Flippo Inzaghi.

Hora y Canal Italia vs Gales

El juego entre Italia vs Gales se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Roma; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y a las 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Gales vs Italia en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en México y Centroamérica, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Italia vs Gales en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con todo. En los pronósticos la Azzurri es favorito, llega en un gran momento y está en casa, pero saben que tendrán su prueba más dura en esta fase de grupos ante unos Dragones que se han visto sólidos encabezados por Gareth Bale y Aaron Ramsey. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Italia vs Gales.

