Inglaterra sumó un agridulce triunfo 1-0 sobre la República Checa en la jornada 3 de la Eurocopa 2021.

El partido arrancó con dominio de Inglaterra que tardó 11 minutos en abrir el marcador cuando Jack Grealish sirvió a Raheem Sterling que no perdonó de cabeza completamente solo para el 1-0, tras eso República Checa intentaba reaccionar, al 25 Harry Maguire se quedó cerca del segundo, dos minutos después Tomás Holes exigió a Pickfoord, al 34 otra vez los Checos se quedaron cerca del empate, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo otra vez Inglaterra tomaba las riendas, aunque poco a poco la República Checa también iba al frente, el gol finalmente no llegó a ningún arco.

Con esta victoria Inglaterra avanzó a la fase final como líder del Grupo D y tendrá que esperar a Alemania, Francia o Portugal para los octavos de final, mientras que República Checa quedó segundo. Inglaterra 1-0 República Checa.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Inglaterra vs República Checa 1-0 Jornada 3 Eurocopa 2021